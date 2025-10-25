Impacta Festival siembra el futuro de la ‘publicidad con propósito’

«Con propósito», pero con uno que vaya más allá de vender un producto. Así debería ser la «publicidad del futuro», como señalaba Guillermo Sojo, de DKZ Studio, en una entrevista reciente con La Opinión. Sin embargo, si algo quedó claro ayer en el HUB Audiovisual de Murcia, en el Cuartel de Atillería, es que esta forma de entender la comunicación –ya sea comercial, corporativa o institucional– está hoy más vigente que nunca; el objetivo, quizá, es que no lo estuviera más que mañana.

A demostrar lo primero –la actualidad, tal vez insuficiente, de este modelo de publicidad– contribuyeron los ponentes invitados a esta segunda edición del Impacta Festival, la primera que se realiza en la capital del Segura (y en nuestro país). Como anfitrión, gran ‘cabeza de cartel’ y mejor ejemplo, el cartagenero Jorge Martínez, padre intelectual de las ‘pastillas contra el dolor ajeno’ de Médicos sin Fronteras, una campaña que todavía hoy es ampliamente recordada –pese a tener ya quince años– y que recaudó millones de euros. En cuando a lo segundo –lo del futuro–, la cita congregó a decenas y decenas de estudiantes de Publicidad; o, lo que es lo mismo, a los profesionales del mañana, que se empaparon de las enseñanzas de algunos de los principales agentes del sector.

Porque, efectivamente, Jorge Martínez no estuvo solo. A la llamada del Impacta Festival acudieron también Lucía de la Vega y Álvaro Marugán, directora ejecutiva y director creativo de GettingBetter y El Ruso de Rocky, respectivamente. Ellos fueron, de hecho, los encargados de abrir fuego después del acto de presentación del evento con dos ágiles ponencias de en torno a media hora de duración. Ella centró su charla en el desarrollo y el impacto de la campaña #RobiContraDuchenne, una emotiva acción publicitaria en favor de la investigación de la distrofia muscular de Duchenne; él, por su parte, habló de She, desarrollada por su agencia para J&B, una acción disruptiva que desafía los estereotipos de género y celebra la diversidad.

Antes, el propio Guillermo Sojo y su socio Marcos Palena, de 7pix Studio, dieron la bienvenida a los estudiantes y profesionales acreditados –algunos venidos de fuera de la Región– con la inestimable colaboración del periodista Fran Sáez, que ejerció como maestro de ceremonias. Ambos tuvieron palabras de agradecimiento para los asistentes, para los patrocinadores y, en especial, para los actores implicados en esta segunda edición del Impacta Festival. «Cuando empecé con la idea de este festival, mientras desarrollaba el producto –rememoró Sojo–, mi primer contacto fue con Marcos [Palena]: «Mira, tengo este proyecto, quiero sacarlo adelante y...», «Sí». Después llamamos a la gente de DIP [la Asociación de Profesionales del Diseño y la Comunicación Publicitaria de la comunidad] y... «Sí». ¿Jorge Martínez? «Sí». ¿La gente de GettingBetter? «Sí». Todo eran síes, nunca tuvimos un no por respuesta, así que cada paso que hemos dado hasta llegar al día de hoy lo hemos dado más motivados que el anterior», confesó el CEO de DKZ Studio, una agencia argentina que llegó a Murcia hace dos años.

De hecho, traer esta cita a España –la primera edición se celebró en Tucumán, en su país natal– y hacerlo en Murcia es, para los organizadores, «un sueño cumplido». «Es un placer inmenso estar haciendo esto en la ciudad que he elegido para vivir con mi mujer y mis hijos; realmente estoy enamorado de Murcia», confesó Sojo. También su compatriota Palena, que ha establecido su base de operaciones en Alhama y que se limitó a agradecer su trabajo a «toda la gente que ha hecho posible este festival»; un festival que, tal y como confirmó su ideólogo a La Opinión –que ejerce como medio oficial–, tendrá al menos otra edición en la capital del Segura, pese a la voluntad de sus impulsores de llevar la publicidad con propósito por toda España.

Presentación de un proyecto de Assido Design / Juan Carlos Caval

Resto del programa

Antes de la pausa para el café hubo otra ponencia, esta a cargo del equipo de DIP, representado en Constanza Mas y Álvaro García Ruano, quienes presentaron el proyecto regióndemurcia.design. Y, después del break, el propio Fran Sáez entrevistó a los responsables de Assido Design, un proyecto de la asociación regional para personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales que los asistentes pudieron conocer de primera mano. Porque en el Pabellón 2 del Cuartel de Artillería también hubo espacio para mostrar –y vender– los productos de diseño que realizan los usuarios más creativos de esta organización; productos que, por supuesto, tienen un fin solidario, como explicaron durante su charla con el presentador de Impacta Festival: contribuir directamente a causas sociales y al apoyo de los programas educativos y artísticos de Assido.

También hubo tiempo en comentar otras campañas de impacto nacional e internacional que encajan con esa idea central de la ‘publicidad con propósito’ –que son «todas aquellas que tienen como objetivo, de alguna forma, generar concienciación en la sociedad», explica Sojo– y, por supuesto, para profundizar en el caso de Pastillas contra el dolor ajeno. En concreto, Jorge Martínez fue el encargado de cerrar el apartado de ponencias de Impacta Festival y lo hizo comentando algunos de los aspectos menos conocidos de su campaña más reconocida y, sobre todo, el cartagenero incidió en su vigencia –e influencia– quince años después. Porque, como apuntaban los organización en el vídeo de presentación: «la creatividad tiene poder para transformar mundos; que comunicar no es solo hablar, es sembrar futuro».

Fue el paso perfecto para el acto de cierre, para que, entre todos los participantes, regaran la semilla que habían plantado durante la tarde en el numeroso grupo de estudiantes que escuchó e incluso tomó notas con cada una de las ponencias. Después llegó el momento de comentar y compartir lo aprendido con un cóctel con música preparado para el networking pero que, sobre todo, sirvió de celebración: de celebración del éxito de esta primera edición española de Impacta Festival y de celebración del brillante futuro que le aguarda a la ‘publicidad con propósito’.