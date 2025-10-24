El ‘Tenorio’ volverá al Romea un año más

El Teatro Romea de Murcia recibirá un año más a la veterana compañía Cecilio Pineda para atender a una de las tradiciones teatrales más asentadas de la capital del Segura: la representación de Don Juan Tenorio en torno a la Noche de Difuntos. En concreto, la obra de José Zorrilla cobrará vida sobre sus tablas los días 29, 30 y 31 de octubre, así como el 1 y el 2 de noviembre; es decir, un total de cinco funciones, casi todas a partir de las 20.00 horas –solo la del domingo comenzará a las 19.00 horas– para que nadie se pierda este clásico.

Y, un año más, Julio Navarro Albero se encargará de la dirección y, también, de la interpretación del mítico burlador. Así lo confirmó él mismo este miércoles durante la presentación del espectáculo, que tuvo lugar en el Salón de los Espejos del propio Romea. Junto a él, algunos de sus compañeros y, por supuesto, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Murcia, Diego Avilés, quien destacó «la relevancia cultural y social que esta cita tiene para la ciudad; una cita convertida ya en una tradición murciana ligada a la festividad de Todos los Santos».

De hecho, con la excepción de los años en los que el teatro permaneció cerrado por reformas y, por supuesto, con la salvedad de las temporadas marcadas por la pandemia, el Tenorio de la compañía de Cecilio Pineda siempre ha aparecido en la programación anual del Romea por estas fechas; siempre desde aquella primera representación, en 1989. Hablamos, por lo tanto, de más de tres décadas de fidelidad a una puesta en escena que «atrae cada año a miles de espectadores, muchos de los cuales repiten la experiencia», consolidando esta como una cita imprescindible del calendario cultural murciano.

El montaje, fiel al texto original, destaca por su cuidada escenografía, inspirada en la España del Siglo de Oro, así como por sus decorados tradicionales y, por supuesto, el vestuario, conformado por un centenar de piezas históricas confeccionadas por la prestigiosa Casa Cornejo de Madrid, referente internacional para el sector de las artes escénicas. Además, el Tenorio de Cecilio Pineda involucra cada año a más de cincuenta profesionales, entre actores, bailarines, músicos, técnicos y figurantes, que hacen posible una producción que mantiene vivo el espíritu romántico del clásico de Zorrilla.

Las entradas para cada una de estas cinco funciones ya están a la venta y su precio oscila –según ubicación– entre los 15 y los 20 euros, con descuentos especiales del 15% para jóvenes de hasta 25 años, mayores de 65, desempleados, familias numerosas, universitarios y colectivos artísticos y culturales de la Región, entre otros. Eso sí, esta promoción solo podrá aplicarse en la taquilla física del Romea, previa acreditación de los colectivos beneficiarios; aún así, quienes lo prefieran, también las tienen disponibles a través de la web del teatro. Por último, y a este respecto, cabe señalar que la compañía ha cedido este año entradas solidarias destinadas a usuarios de Assido, reafirmando su compromiso con la inclusión y la cultura accesible.