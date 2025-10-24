Solea Morente: «Nunca me pongo un límite; me gusta descubrir, aventurarme»

Soleá Morente -su nombre suena jondo: Soleá, y Morente para más señas- es una artista muy versátil, rompedora y valiente. En sus discos ha sido capaz de fusionar creativamente multitud de estilos: música electrónica, rock pop, shoegazing, rumba y, por supuesto, flamenco. Su carrera comenzó con la colaboración en el disco Homenaje a Enrique Morente de Los Evangelistas, publicado en 2012. El nuevo disco de la hija mediana de Enrique Morente y Aurora Carbonell se llama como la estrella más luminosa del universo, 'Sirio B', y lo ha producido Guille Milkyway. Es perfecto el equilibrio entre el pop burbujeante del barcelonés (con referencias al sixties californiano, a la canción ligera y al synth británico) y el flamenco, la rumba pop y la capacidad de experimentación de la granadina. Intimismo breakbeat y garagero con aderezos gitanos, entre la bruma de Weyes Blood, la firmeza de ST. Vincent, la melancolía de Beach House y los paisajes densos de Tame Impala. Soleá lo presenta en acústico, y el programa contará, además, con una sesión de DJ a cargo de Marcelo Criminal.

El título de 'Sirio B ' viene de la estrella más luminosa del universo. ¿La simbología de las estrellas está muy presente en el disco?

Sí. La simbología de las estrellas en general, todo lo que envuelve al firmamento, todo lo que tiene que ver con el cosmos, el universo, nos interesa mucho. El nombre del disco es el nombre de una estrella, y luego en varias canciones mencionamos a las estrellas, por ejemplo en “Amor mío”, donde decimos “mis canciones serán las estrellas que te alumbrarán“, o “El lenguaje de las estrellas” directamente, donde jugamos con el hecho de imaginarnos cómo hablarían las estrellas entre ellas. No nos sentamos Guille y yo un día y dijimos “vamos a elegir cierta simbología para escribir las canciones”, sino que de manera muy natural iba apareciendo el polvo de estrellas, la luz de esa estrella que nos ha ido guiando e iluminando a lo largo de este camino.

El álbum lo ha producido Guille Milkyway. ¿Cuál es vuestro punto de encuentro? ¿La rumba es lo que os une? ¿Cómo influyó esta colaboración en el sonido final del disco?

Se podría decir que la rumba fue uno de los puntos de encuentro. De hecho yo jamás olvidaré el día que escuché por primera vez la rumba de “Yo también”, de La Casa Azul, que hizo Guille para la película “Yo también”, y ahí me enamoré de ese sonido, que incluía al mismo tiempo diferentes influencias, sonidos, atmósferas, desde el pop, la rumba catalana, que nos hace viajar directamente a Los Amaya o al Pescailla, y luego ese sonido psicodélico futurista que tanto caracteriza a La Casa Azul y que convierte a la rumba en una canción superpop. Me sentí muy identificada cuando escuché esta rumba. Todavía no me dedicaba a la música profesionalmente, pero supe que en algún momento me encantaría hacer algo así. Los regalos de la vida. Jamás pensé que iba a hacer algo así, y que lo iba a hacer con el mismísimo Guille Milkyway. La rumba es un género que abraza diferentes influencias, desde la cumbia, la música cubana, el flamenco, el pop. Es el lugar donde van a descansar, o a no descansar, todo lo contrario, a bailar, diferentes géneros musicales, y se crea un ambiente bastante permisivo y liberador. Teníamos claro que tenía que haber un par de rumbas en el disco, y de hecho tenemos “Nudillos” o “No likes”, pero también fue muy importante para nosotros aquella canción de Rafaella Carrá, “No pensar en ti”, que un día versionamos para un programa de televisión, y ahí también descubrimos otra vertiente.

«He querido viajar al firmamento de la música, donde lo imposible puede hacerse posible»

¿Hacia dónde has querido viajar musicalmente ( y no solo) esta vez?

Nunca me pongo un límite, es lo único que tengo claro. Me gusta descubrir, aventurarme, estudiar, conocer diferentes formas de crear música, de expresarme, y Guille es el compañero ideal para emprender este viaje, porque en todo momento ha entendido esa curiosidad, y a él le pasa también: es una persona que conoce infinidad de músicas. Escuchábamos desde música clásica hasta cumbia, flamenco jondo, pasando por las novedades musicales actuales más traperas, raperas, toda la música electrónica... He querido viajar al firmamento metafóricamente hablando. Al firmamento de la música, donde lo importante es soñar que en algún momento puede hacerse posible lo imposible.

Sirio B incluye una participación póstuma de tu padre, Enrique Morente, en "Mercurio y Seda". ¿Cómo abordaste la inclusión de su voz recitando “Omega”, el poema para los muertos de Lorca? ¿Cómo nació esta canción? ¿Qué significado emocional tiene para ti?

'Mercurio y Seda' es una de las canciones para mí más emocionantes del proyecto. Recuperar la voz de mi padre ha sido una experiencia conmovedora, casi mística. El resultado ha sido algo que llega a confundirse en lo surrealista, lo irreal, lo onírico. Es un sueño. Lo podría definir como un sueño hecho realidad; ese es el significado emocional que tiene para mí. Cantar con mi padre es como viajar a otra dimensión totalmente diferente de la terrenal.

¿Alguna anécdota de la grabación?

Recuerdo el día que llegué por la mañana al estudio de Guille en Sant Cugat. Yo había dejado cantada la parte de mis estrofas, y Guille me enseñó cómo podía llegar a ser el resultado final con la voz de mi padre. Me quedé completamente impactada, sin palabras, muy emocionada, y muy feliz. También hacemos esa alusión, ese homenaje a Federico García Lorca, que es uno de los poetas universales, principales, muy importantes para todo el mundo, pero en concreto para mi padre fue su poeta, uno de sus grandes poetas, a los que más ha cantado, además, recuperando parte del poema de “Omega”: todavía le añade más emoción si cabe. “Mercurio y seda” se podría decir que es mi ojito derecho de “Sirio B”.

'Azalea' tiene un sonido muy particular, con elementos de pop barroco. ¿Podrías contarnos sobre la inspiración de este tema en específico y la decisión de incluir ese puente con clavicémbalo?

'Azalea' supone ese momento en que me encuentro conmigo misma y necesito contar esa realidad. Además retrata un poco el barrio de la Catedral, de la Almudena, aquí en Madrid, donde vivo, donde llevo 4 años. Es una belleza lo que ha hecho Guille ahí, es un momento de dulzura y al mismo tiempo de melancolía absoluta, ese canto a lo que se pierde y solo nos damos cuenta una vez se ha perdido, porque dábamos por hecho que la belleza de lo cotidiano y de las cosas que tenemos en el día a día va estar siempre, y no es así: si no lo cuidas, puede desaparecer. Ese arreglo de trompa hecho por Ana Belén González, que es una música excelente que vive en Valencia, esperamos mucho tiempo para poder hacerlo, porque Guille quería en concreto ese arreglo hecho por esta mujer para esta canción, y no falla, porque es un momento delicioso en el disco. Podría pertenecer perfectamente esta canción a un fragmento de mis diarios, es un lugar de la literatura confesional, para la literatura de lo íntimo, de lo personal. Es el momento en el que se comparte y se hace público. Ya no es mío, sino que es de todos. Nos pasa lo mismo a muchas personas, cuando nos ponemos nerviosos fumamos, volvemos a lo mismo una y otra vez... Es el momento en el que se describe la búsqueda del punto medio entre la paz y la bohemia, la revolución y la no revolución, el estar en casa... “Azalea” es una canción que amo muchísimo y que me parece una delicia de producción por parte de Guilñle Milkyway.

Tu música es un constante diálogo entre la tradición flamenca y la vanguardia pop. ¿Sientes una presión o una responsabilidad especial al manejar este legado y, a la vez, buscar tu propia voz innovadora? ¿Cómo defines tu rol dentro del flamenco y la música contemporánea española?

No considero que tenga ningún rol en ningún género en concreto. Sí estoy de acuerdo en que estoy buscando mi propia voz, mi propio lugar donde permanecer, y mientras sigo buscando, investigando, experimentando, y por supuesto es una responsabilidad enorme pertenecer a la saga de los Morente, y en concreto ser hija de Enrique. Es una suerte, una virtud, un regalo de la vida, del universo, pero no considero que tenga ningún papel en ningún lugar en concreto. Simplemente me considero una artista en plena lucha, en plena búsqueda, en pleno proceso de creación continuamente.

¿Te sientes 'cantaora'?

Es algo en lo que no reparo, me da un poco igual, porque me considero artista. Puedo cantar por soleá, pero también puedo hacer pop, y eso al mismo tiempo no me da licencia para nada ni me la quita; soy una persona que está en constante proceso de aprendizaje, de investigación y de creación, y eso es lo que a mí me da la alegría, la constante consciencia de lo que estoy haciendo y creando. Eso me interesa mucho más que el pertenecer o no a un lugar, a un género, tener un rol o no tenerlo.

¿Cómo describirías tu sonido?

Como de mestizaje o mutante, imprevisible, que le interesa sorprenderse a sí mismo. Cerrar los ojos, y cuando los abra, estar en un lugar diferente al que me encontraba ayer.

«Es una suerte ser la hija de Enrique Morente, pero no tengo ningún papel en ningún lugar o género»

¿Qué significa para ti 'Sirio B' en tu proyecto musical?

Por fin se le pone nombre a la estrella que tanto busco. Y es algo que forma parte de mi manera de ser y de mi manera de estar en el mundo, la búsqueda de esa estrella, de esa luz. De hecho, una de las canciones más reconocidas del repertorio de mi padre es 'La estrella'. Yo no puse este nombre pensando en esta canción de mi padre, pero luego, estas cosas que tiene el arte: de manera enigmática se va ordenando todo, entiendes por qué has hecho las cosas, pero cuando las estabas haciendo no lo entendías. Para mí 'Sirio B' es por fin encontrar esa estrella y ponerle nombre.

¿Cómo ha cambiado tu enfoque creativo desde Los Evangelistas hasta tu etapa actual en Elefant Records?

Sigo siendo la misma mujer, la misma persona, con las mismas inquietudes, las mismas ambiciones por seguir aprendiendo a hacer canciones. La afición sigue siendo la misma. Va cambiando la voz, van cambiando las direcciones en el camino. Sigo teniendo las mismas ganas, el deseo y la ilusión, la motivación por la música, por el arte en general. Sigue intacto. Lo que me ha hecho pensar mucho, y en algún momento me ha cansado, ha sido cómo funciona el mundo, la industria, dónde queda el arte relegado en una sociedad tan consumista bajo un sistema tan opresor como el que vivimos. Eso sí que he ido tomando cada vez más conciencia, me he ido dando cuenta de cómo funcionan las cosas, y no me quitan las ganas, eso me da como más fuerza, más energía para seguir resistiendo y luchando por mi mensaje, que es el de hacer canciones, estar del lado de la verdad y de la cultura.

'Gitana María' se mueve entre el jungle. ¿Cómo surgió lo de mezclar ese canto popular del Sacromonte con ritmos más actuales?

Esta idea surge en una semana santa hace un par de años. Yo estaba un miércoles santo en Granada, donde la procesión de los gitanos es muy popular, es un momento mágico que sucede en el Sacromonte de Granada a las 3, 4 de la mañana, donde el Cristo de los Gitanos, que es el Cristo del Consuelo, y la Virgen del Consuelo, que es la Virgen de Los Gitanos de Granada, los suben al Sacromonte, los ponen uno frente al otro, y los gitanos del Sacromonte cantan esta salve de “Dios te Salve, Gitana María, Candela encendía, de mayo y abril” entre otras letras. El marco de fondo es La Alhambra, el valle del Sacromonte, las cuevas del Sacromonte con todos los gitanos cantándole esto al Cristo y a la Virgen, y por las vereas y por el monte se ven también hogueras encendidas alrededor de las cuales se canta, se baila, y se espera hasta que suben desde el centro de la ciudad al Sacromonte el Cristo y la Virgen. Esto lo he vivido desde que era pequeña, y siempre me ha fascinado, me ha emocionado, me ha conmovido, y de alguna manera me recordaba también a una rave. Esa idea se la conté a Guille, y de ahí surge esa mezcla del canto de lo ancestral, lo popular, ese canto que hace el pueblo a lo místico, a lo intangible para convocar ese milagro divino, con esos sonidos del jungle, de la rave, que tanto domina Guille y que tanto me interesan. Unir esos dos mundos me parecía divertido, lo hicimos, salió “Gitana María”, y es una canción de la que estamos muy orgullosos, y al público parece que le gusta, y se lo pasan bien. Ahí está esa mezcla un poco apoteósica.

-'Sirio B' tendrá una nueva banda para llevar a los escenarios este disco tan especial, aunque aquí vienes en acústico. ¿Puede resultar complejo llevar un disco tan variado al directo?

Está siendo una experiencia maravillosa. Me acompañan miembros de Rufus T. Firefly: Julia Martín (la batería), y Víctor Cabezuelo. También me acompañan otros músicos increíbles como Gonzalo Navarro, guitarrista onubense de flamenco y guitarrista eléctrico, o Nieves Lázaro a las teclas y coros. El directo es algo que se podría definir como un viaje emocional bastante potente. A Murcia voy en acústico, y es una experiencia que... No sé con cuál de las dos me siento más identificada, si con la banda o en acústico. En acústico estoy completamente al desnudo con una voz y una guitarra, y es compartir todavía más las entrañas de las canciones, porque ahí no hay sintes, bases disparadas, batería, bajo... Simplemente voz y guitarra. Es la estructura de la canción con la emoción inicial con la que nacen. Tanto una experiencia (con la banda) como otra (en acústico) son dos momentos que estoy disfrutando muchísimo, y los dos me fascinan.

En 2026 se cumple el 30º aniversario de 'Omega'. ¿ Cómo recuerdas aquel momento en que tu padre revolucionó el flamenco acercándolo al rock más vanguardista?

En casa se vivía con total naturalidad y normalidad. Mi padre nunca pensó en revolucionar nada; simplemente hacía caso a su intuición, y era una persona bastante honesta y comprometida con lo que hacía. Era un artista muy consciente de la creación que llevaba a cabo, de la dimensión de su afición y su entrega, y eso es lo que yo veía en casa: entrega absoluta a la afición, al cante, un amor infinito por el flamenco, por el arte, la música, la cultura en general, y una persona completamente entregada a lo que estaba haciendo, sin pensar a quién le podía llegar o qué consecuencias podría tener, y esa lección es maravillosa.

¿Cómo llevaba las críticas a su aperturismo?

Con bastante naturalidad, y prestándoles la atención justa. No reparaba mucho en cuando salían críticas no a favor y con mala leche, no le echaba muchas cuentas por así decirlo, y cuando había una crítica que decía cosas interesantes para tener en cuenta y mejorar, por supuesto que las tenía en cuenta, pero él iba más a favor de la disciplina y el trabajo diario y constante, y de la entrega absoluta a su compromiso y a su propósito, que era el estudio, la difusión, la transmisión y la traducción de la tradición del cante jondo.

¿Se prepara algo especial?

En principio me estoy preparando para hacer esta gira de acústicos, de conciertos de presentación con la banda, y mientras voy haciendo, voy escribiendo lo que me ocurre en mi diario, preparándome para lo que venga. Sobre todo, muchas ganas de subirme al escenario y compartir con el público todas estas experiencias y emociones, estados anímicos..., y ver qué ocurre.