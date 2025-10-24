Sanguijuelas del Guadiana, entre los grandes conciertos de este fin de semana en la Región

Queralt Lahoz presenta '9:30PM' en Ítaca / L.O.

Queralt Lahoz en formato sala

La catalana Queralt Lahoz, una de las voces más poderosas y personales del panorama actual, atraviesa un momento clave en su carrera. Actualmente se encuentra inmersa en una gira nacional e internacional presentando '9:30PM', su segundo álbum, con el que sigue consolidando su proyección artística y estética y su capacidad de emocionar y conectar con públicos de todo el mundo. Con este trabajo, Queralt ha pisado escenarios de referencia internacional -Lollapalooza Argentina, North Sea Jazz (Países Bajos), FMM Sines (Portugal)...- y festivales nacionales como Río Babel, Sonorama, Tribu o Noroeste. Además ha sido reconocida con el Premi Alícia 2025 a la Internacionalización, otorgado por la Acadèmia Catalana de la Música, participará en los showcases del BIME Bilbao, organizados por la prestigiosa emisora estadounidense KEXP, y en noviembre viajará a México como una de las voces protagonistas de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2025, donde representará a la cultura catalana.

Tras un año imparable, Queralt Lahoz anuncia su nueva gira de salas, FAVOROSA TOUR 2026, que recorrerá varias ciudades de España y también Londres, con un directo arrollador y una propuesta cada vez más madura y expansiva, presentando los temas de '9:30PM' en formato para sala, que permitirá vivir de cerca su universo sonoro y su propuesta escénica: una oportunidad de disfrutar de su directo intenso, protagonizado por la emoción, la fuerza vocal y la mezcla de géneros.

'9:30PM' es un álbum profundamente autobiográfico, muestrario de experiencias, emociones y aprendizajes que han marcado la vida y el camino de Queralt. Rehúye etiquetas con un lenguaje sonoro donde conviven flamenco, soul, hip hop, copla y electrónica. En sus canciones, la tradición no es una jaula, sino una puerta abierta al presente y al mundo. La artista toma como punto de partida sus raíces y experiencias —familia, barrio, lucha de clases, resiliencia femenina— para construir una obra muy personal y, a la vez, universal.

Autenticidad, valentía, tradición y modernidad marcan la música Queralt Lahoz, pero antes tomarán el escenario Los Pintores, formación madrileña que mira tanto al fandango, la jota y el flamenco como al punk y el pop de guitarras. El broche de la cita (y de la programación semanal del ciclo) lo podrá la pinchada de Producciones Vistabella DJ.

Sábado 25 . Itaca. 20:30h. 25€

Sanguijuelas del Guadiana, cabezas de cartel en el Achobeer Fest / L.O.

Sanguijuelas del Guadiana, desde la Siberia extremeña

Sanguijuelas del Guadiana, la banda revelación nacida en la Siberia extremeña, sigue demostrando que su éxito fulgurante no entiende de fronteras ni de etiquetas. Colgaron el cartel de “entradas agotadas” para La Riviera en mayo, hito conseguido en tan solo nueve meses desde que se pusieron a la venta los tickets, y que se precipitó definitivamente apenas 4 días después de su histórica actuación en la Plaza del Trigo de Sonorama Ribera, donde les acompañaron Antonio García (Arde Bogotá) y David Ruiz ( La M.O.D.A. ). Este grupo nacido en Casas de Don Pedro (Badajoz) ha demostrado que puede construir una carrera sólida y con proyección nacional desde un pueblo pequeño, llevando su verdad, e identidad rural hasta el corazón de la industria musical española. 'Verbena en Vena', su primera gira de gran formato, ya es un acontecimiento en sí misma. Cerrarán 2025 con 100 conciertos realizados por toda la península, uniendo plazas de pueblo, salas y festivales de referencia, lo que les consolida como una de las propuestas más carismáticas de la nueva escena nacional.

Las letras autobiográficas de Sanguijuelas del Guadiana recuerdan a Extremoduro y a algunas canciones flamencas, pero entre sus influencias están también Nirvana, Daft Punk o Tame Impala. Cuentan cómo se mezcla en su día a día lo rural con lo contemporáneo, la madera con lo electrónico, la rebeldía con la juventud, las raíces, el autotune y, sobre todo, rock and roll, entre la vida en el pueblo y la aventura en la capital, entre Los Chunguitos, Estopa, Extremoduro o Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, llenando la España vaciada con la dosis perfecta de nostalgia y esperanza. El fenómeno musical del año sigue creciendo.

Viernes 24. Achobeer Fest (Lorca). 22:30h

Subtónica actúa este viernes en Café de Alba / Alvaro Tejero

Subtónica, despertando a una sociedad adormecida

Subtónica, la banda liderada por Javier Estévez (batería y letrista de los añorados Estirpe), lanzó esta semana el single y videoclip de 'Para creer que estamos muertos', grabado en Alisrecords (Pachi García Alis), primer adelanto de su LP 'Salvarnos', que verá la luz en vinilo en 2026: un asalto feroz al pensamiento aletargado, declaración de guerra contra la inercia civil en un tiempo de individualismos, excentricidades de saldo y síndromes de Peterpanescos disfrazados de autenticidad, donde la inercia se confunde con la paz y la comodidad anestesia la conciencia.

Javier Estévez retrata de nuevo con precisión y contundencia las glorias y miserias de nuestro tiempo. El nuevo single de Subtónica es una descarga en el corazón de una sociedad adormecida, entre epístola rockera y panfleto poético, que remite al espíritu rebelde de La Bola de Cristal y al grito primitivo de Patti Smith: People have the power!

Viernes 24 . Café de Alba .21:30h. 10€

Tennessee celebra este año su 45 aniversario / L.O.

Tennessee, eternamente juveniles

Nacidos en los 80, en plena Movida, la eternamente juvenil banda de rock n’roll en español Tennessee (Amancio Jiménez, Roberto Gil, Isidro Arenas) ha dejado temas como 'Dame tu amistad', 'Te vi correr' o su versión del archiconocido 'Ramalama Ding Dong', que forman parte del imaginario español desde hace más de 4 décadas. Procedentes de Parla, bautizados inicialmente como Elvis Boys, han publicado 33 discos, abriendo camino a otros artistas.

Tennessee, adoradores del rock clásico de los 50, son un grupo muy versátil dentro de su estilo, el rock and roll: son capaces de cantar a capella, hacer swing, doo-wop...,e interpretan canciones propias así como algunas versiones casi siempre adaptadas al castellano de clásicos de los 50 y 60. Con discos como “Noche en Malibú" (1989), “Llueve en mi corazón” (1991) y “Sueños” (1992), consiguieron vender cerca de dos millones de copias. La presión de la industria y el carácter poco conformista del grupo les llevó a una suerte de ninguneo por parte de radios y discográficas, pero décadas después siguen en plena forma.

Los nuevos lanzamientos de Tennesse forman parte del proyecto “12 meses 12 éxitos”: con motivo de su 45º aniversario, van sacando una vez al mes uno de sus clásicos junto a un artista invitado sorpresa que solo se desvela el día del lanzamiento. Ya han lanzando nuevas versiones de grandes éxitos como “Te vi correr” junto a Javier Ojeda; “Crazy Little Mama” con Javier Gurruchaga; “Ramalama Ding Dong” con José Manuel Casañ de Seguridad Social, “Tu imagen de rocker”, con El Sevilla, “Un poco de tu amor” con Carlos Goñi de Revolver... Además, para celebrar este 45º aniversario, se han embarcado en una gira por más de 50 ciudades españolas, y el 7 de marzo de 2026 darán en el Movistar Arena de Madrid un gran concierto.

Tennessee ofrecen momentos inolvidables para los amantes del rock and roll.

Sábado 25 . Sala REM. 21:00h. 25.00€

Los Chivatos presentarán su nuevo single, 'Pulpa' / L.O.

Los Chivatos, a todo trapo

Los Chivatos actuarán este viernes en La Yesería dentro del ciclo Asfalto, donde presentarán su nuevo single, “Pulpa”, publicado por Mushroom Pillow ese mismo día. Son el secreto mejor guardado de la nueva escena. En directo ya formaban una maquinaria perfecta, y ahora llegan con canciones que no te puedes quitar de la cabeza. Después de hits como "Tron", "Desplázate o corre" o "La playa", su último single te recuerda que también se les dan de miedo las canciones de minuto y pico a todo trapo y con los amplis al 11. En sus conciertos siempre hay pogo.

Todo empezó en febrero de 2015: cinco seguidores del discordianismo decidieron unir fuerzas para formar una banda "ñunk" –punk con “ñ”- en Bilbao, donde se curtieron hasta transformar su sonido en un cuchillo. Parecen un cruce improbable entre Pony Bravo y Rage Against The Machine, con letras paranoicas, frenéticas y bastante grunges. Con su documental “Odio eterno al arte moderno” ya dejaron claro que lo suyo no es el conformismo, y en “Pulpa” confirman que si el punk proclamaba que “no hay futuro”, el ´ñunk responde: “sí lo hay, pero nos la suda”.

El programa contará además con la actuación de Ave Alcaparra, una de las bandas más intensas y singulares de la nueva escena independiente, con su buena dosis de energía bruta y actitud garajera. Saltarán chispas.

Viernes 24. La Yesería. 21:00h. 12€

El saxofonista Jesse Davis / L.O.

Jesse David Quartet, un bopper nato

Se dice que la historia del saxo alto se divide en tres periodos, con Charlie Parker como eje divisor: preparkeriano, parkeriano y posparkeriano. Jesse Davis (1965), heredero directo de esa larga tradición de saxoaltoistas, y en especial de Charlie Parker, Sonny Sitt y Cannoball Adderley, es uno de los «jóvenes leones» del jazz de Nueva Orleans, continuador de la tradición iniciada por la familia Marsalis y otros músicos de esa ciudad sureña: no sorprende que estudiase con Ellis Marsalis en el «New Orleans Center for Creative Arts». Sin embargo, tras un proceso inicial emulando a sus referentes neobop, y en especial tras un primer álbum, “Horn of Passion” (Concord, 1991), donde definía su actitud ante el instrumento, rompió amarras, liberó todo su potencial, hallando una voz y un estilo propios. Queda de manifiesto en su segundo álbum, “As We Speak” (Concord, 1992).

Davis, figura indiscutible del jazz en su país y a nivel mundial, posee una técnica portentosa, un sonido amplio y una natural afinidad por el blues, que tiñe muchas de sus interpretaciones. Con un lenguaje poliédrico, endulza y embellece su sonoridad de manera similar a Johnny Hodges, pero también sabe espolear su fraseo con recursos de bopper nato, y expresarse con un post bop áspero y sobrio. Él dice que lo único que le interesa es “tocar música hermosa”. Y lo hace con auténtica pasión. Visitará Jazzazza en formación de cuarteto, con Joan Monné al piano, Ignasi González al contrabajo y Joan Casares a la batería, para deleitarnos con grandes temas de su repertorio.

Viernes 24. Jazzazza. 22,00h. 16/28€

Malas Pulgas pasarán por el escenario de Tortilla Rock / L.O.

XV edición del Festival Tortilla Rock

Llega el XV Aniversario del Tortilla Rock (el festival con más huevos de Murcia, como proclaman sus organizadores, por su famoso concurso de tortilla de patatas), de la mano de la Asociación Salvemos El Directo; un festival itinerante por el que han pasado más de cien grupos a lo largo de sus quince años de trayectoria, con una decidida apuesta por las bandas emergentes de la Región, y que además promueve otros eventos musicales como el Duelo de Bandas, el Día de la Música, y decenas de pequeños conciertos, cursos, talleres, discos recopilatorios..., todo ello autofinanciado por la propia Asociación S.E.D., con ayuda de las bandas y otros colaboradores.

Desde las 16:00 horas, las 11 bandas que forman el cartel de 2025 darán rienda suelta a todo tipo de sonidos durante más de 12 horas de música en directo 100% hecha en Murcia, desde el rock alternativo al rock clásico, punk rock, ska, rap, reggae, metal, hardcore.

Este sábado el festival tendrá, entre la épica y la fiesta, a Greskand fusionando ska, rap, reggae y vientos, Etxale Apio (metal/hardcore/punk band), los alhameños Traspié (rocanrol garajero), Malas Pulgas (a día de hoy grabando lo que será su quinto disco), Hay un loco suelto (H.U.L.S) , Proyecto 74, Estado Kaótico, los cartageneros El Pequeño Billy Daniel y Los Tipos Duros de la Refinería ( rock-punk verbenero con el humor y la libertad de expresión como bandera), Shum, Bushido (rock con influencias de metal alternativo, post-rock, post-grunge y progresivo) y Si Nos dejáis (rock urbano)

Será una maratoniana jornada de música en directo y gastronomía (paralelamente, el concurso de tortillas de patatas transcurrirá de 16 a 21h). Además, la organización ha preparado talleres de batería, animación y magia para los más peques, mientras los adultos disfrutan de la mejor música en directo.

El XV Tortilla Rock será especial por la grabación de un CD recopilatorio con 10 temas inéditos de algunas de las bandas participantes y otras de la propia asociación, todo ello bajo la producción de Manuel Torroglosa en los estudios La Sala de Máquinas de Lorca. Estará disponible en Spotify junto a la playlist oficial del Festival.

Sábado 25 de octubre · 16:00 horas · Garaje Beat Club . 10 / 12 euros