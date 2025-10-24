Arte
La Policía sospecha que el cuadro de Picasso ya recuperado nunca salió de Madrid
El lienzo ‘Naturaleza muerta con guitarra’, valorado en 600.000 euros, pudo no llegar a subir al camión que debía trasladarlo a Granada para una exposición
Javier Niño González
La Policía Nacional ha recuperado el cuadro de Pablo Picasso 'Naturaleza muerta con guitarra', desaparecido desde el pasado 3 de octubre, y sospecha que la obra nunca llegó a salir de Madrid. Según ha informado este viernes el cuerpo en su cuenta oficial de X (antes Twitter), el lienzo "podría no haber llegado a subir al camión de transporte" que debía trasladarlo, junto con otras piezas, desde la capital hasta Granada.
La Brigada de Patrimonio Histórico mantiene abierta la investigación. Agentes de la Policía Científica han inspeccionado ya el paquete que contenía la obra, un pequeño gouache enmarcado asegurado por un valor de 600.000 euros.
La desaparición fue denunciada el 10 de octubre por CajaGranada Fundación, después de constatar que el cuadro no había llegado, junto a otras 56 obras, al Centro Cultural CajaGranada, donde debía integrarse en la exposición ‘Bodegón. La eternidad de lo inerte’.
Según la fundación, la obra de Picasso fue almacenada el 25 de septiembre con el resto de piezas para su traslado al centro cultural granadino, previsto para el 3 de octubre. Ese día, la empresa de transporte entregó los embalajes bajo videovigilancia.
“Al no estar todos los embalajes debidamente numerados, no fue posible hacer un chequeo exhaustivo sin desembalar”, explicó la entidad, que precisó que se firmaron las cartas de porte con el compromiso de revisar las piezas una vez abierto el material el día 6.
La Policía continúa las pesquisas para esclarecer cómo y en qué momento se extravió el cuadro, así como las circunstancias de su recuperación.
- Murcia tendrá en 2026 dos Entierros de la Sardina: fechas y motivos
- Estos son los destinos a los que se podrá volar desde el aeropuerto de Corvera este invierno
- El primer tranvibús ya está en Murcia y amplía el trayecto previsto
- Jaime I y Acisclo Díaz: Estas son las calles que se peatonalizarán en Murcia
- Real Murcia & FC Cartagena | Felipe Moreno: pagar, no; cobrar, sí
- Adiós a uno de los 'pubs' más icónicos del centro de Murcia tras 19 años: 'Seguirá adelante con un nuevo equipo
- Investigan el robo de 100.000 euros a la trabajadora de una empresa del Polígono Industrial Oeste en Alcantarilla
- José Madrigal, el alma del cuchillo y la tabla en Murcia, se despide a los 57 años