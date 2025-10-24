La Policía sospecha que el cuadro de Picasso ya recuperado nunca salió de Madrid

La Policía Nacional ha recuperado el cuadro de Pablo Picasso 'Naturaleza muerta con guitarra', desaparecido desde el pasado 3 de octubre, y sospecha que la obra nunca llegó a salir de Madrid. Según ha informado este viernes el cuerpo en su cuenta oficial de X (antes Twitter), el lienzo "podría no haber llegado a subir al camión de transporte" que debía trasladarlo, junto con otras piezas, desde la capital hasta Granada.

La Brigada de Patrimonio Histórico mantiene abierta la investigación. Agentes de la Policía Científica han inspeccionado ya el paquete que contenía la obra, un pequeño gouache enmarcado asegurado por un valor de 600.000 euros.

La desaparición fue denunciada el 10 de octubre por CajaGranada Fundación, después de constatar que el cuadro no había llegado, junto a otras 56 obras, al Centro Cultural CajaGranada, donde debía integrarse en la exposición ‘Bodegón. La eternidad de lo inerte’.

Según la fundación, la obra de Picasso fue almacenada el 25 de septiembre con el resto de piezas para su traslado al centro cultural granadino, previsto para el 3 de octubre. Ese día, la empresa de transporte entregó los embalajes bajo videovigilancia.

“Al no estar todos los embalajes debidamente numerados, no fue posible hacer un chequeo exhaustivo sin desembalar”, explicó la entidad, que precisó que se firmaron las cartas de porte con el compromiso de revisar las piezas una vez abierto el material el día 6.

La Policía continúa las pesquisas para esclarecer cómo y en qué momento se extravió el cuadro, así como las circunstancias de su recuperación.