Caries se lleva el CreaMurcia 2025 de ‘Canción de autor’

Arturo Casabuena se quedó a las puertas de ganar el CreaMurcia en 2021, con Perdón, en la categoría de ‘Pop-Rock’, y con Mireya, Caray!, en 2023, esta vez, en ‘Otras Tendencias’. Finalmente ha sido ‘Canción de Autor’, la tercera de las tres secciones musicales del certamen, la que le ha coronado. Fue en la noche del jueves y en el Teatro Circo: allí se presentó como Caries, en solitario, proyecto que cuenta ya con una referencia, Cuánto tiempo más, un EP que lanzó en 2022 de la mano de Grabaciones Vistabella.

Arropado apenas por unas sencillas visuales, un ordenador y su teclado, el joven músico conquistó al público con un viaje de pop electrónico intimista que hizo del TCM su ‘hogar’ y de los oyentes, sus confidentes. Antes, Manuel ‘El Raspa’ hizo bailar a patio y anfiteatros con un festivo ejercicio de rumba –y derivados– que le valió el segundo premio de la noche, mientras que la alicantina Chari Cámara, que se presentó en formado trío como ‘Río Rosa’, amplió los horizontes del género con un show en el que hubo folk e incluso soul, pero, sobre todo, sensibilidad en la interpretación y experimentación.

Sin embargo, el jurado, compuesto por Carmesí –ganadora en 2019–, el también músico Tomás García y el periodista Asier Ganuza –además de Muerdo, que no pudo asistir debido a incompatibilidades con su agenda de conciertos–, decidió otorgar a Caries el primer premio, valorado en 2.500 euros. No obstante, ni El Raspa ni Río Rosa se fueron con las manos vacías: además de los dos temas grabados como parte de su participación en el CreaMurcia, recibieron sendas distinciones dotadas con 1.000 y 500 euros, respectivamente.

Pero la noche no acabó ahí. Después de que la concejala Sofía López-Briones anunciara el fallo junto al técnico municipal Juan Albaladejo, principal responsable de este prestigioso certamen, el público asistente pudo disfrutar de un broche de lujo a cargo de Carlos Ares. El músico gallego, uno de los artistas del momento, se presentó en el Teatro Circo junto a su banda y con las canciones de su elogiado último disco, La boca del lobo (2025), que hizo levantarse a la audiencia de sus asientos desde el primer acorde. En definitiva, un nuevo éxito para el CreaMurcia que, en esta ‘edición especial 1200’ volvió a demostrar ser otra de las joyas culturales de la ciudad, de la Región y, a tenor de las carreras que ha impulsado –Rozalén, Funambulista, Maestro Espada, Rafa Val, Nathy Peluso, etc.–, de todo el panorama musical estatal.