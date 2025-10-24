Caravaca Power Pop, una cita imprescindible

El festival Caravaca Power Pop regresa en su 7ª edición con un intenso programa de actividades, coronado por la actuación este sábado (desde las 20,00h) en la Plaza de Toros de los granadinos 091 y los estadounidenses The Rubinoos.

El CPP tiene sus modos y procesos, su propia forma de pensar y actuar. Es un auténtico oasis: apenas un par de jornadas (una de ellas gratuita, encabezada por La Granja), en las que unos cuantos colegas procedentes de todas partes se juntan en asamblea musical y cultural para compartir un finde de pasión, estética y satisfacción. Entrañable, cercano y amistoso, se ha convertido en cita imprescindible para los amantes del power pop (y aledaños), cuyo cartel oficial una vez más lo ha diseñado el artista alicantino Tete Navarro.

En esta edición el festival ha reunido una selección de artistas de primer nivel nacional e internacional, con los veteranos 091 encargados de cerrar el cartel. A ellos se suman nombres tan destacados como los estadounidenses The Rubinoos y Billy Tibbals, la noruega Vibeke Saugestad, los mallorquines La Granja, Feedbacks (Asturias), Star Trip (Valencia) y Joaquín Talismán y Los Chamanes (Murcia).

Los granadinos 091, 'Los Cero' -José Ignacio Lapido (guitarra y compositor), José Antonio García (cantante), Tacho González (batería) y Jacinto Ríos (bajo), tras abandonar la banda hace un año el otro guitarrista, Víctor Lapido- son uno de los grupos más representativos de la escena española desde sus inicios en 1982. Destacaron por su estilo único, fusionando rock con toques de punk y new wave. Álbumes icónicos como ''Más de cien lobos'' (1986) o ''Debajo de las piedras'' (1988) reflejan su talento para crear letras poéticas y conmovedoras. Su último hasta la fecha, ''La otra vida'' (2019), alcanzó el top 5 en la lista oficial de ventas y fue elegido entre los mejores de aquel año en varias publicaciones especializadas. Ahora llevan meses encerrados en los nuevos estudios de Carlos Díaz, bajo la tutela de Raúl Bernal (teclista de Lapido y de Cero Por Un Día), dando forma a un nuevo álbum (el noveno), previsto para finales de año. Tal vez adelanten algunas canciones en el CPP. Se encuentran en un momento de esplendor creativo.

El veterano grupo de power pop The Rubinoos, nacido en la costa oeste norteamericana allá por los 70, hace parada en CPP con sus armonías vocales heredadas de los Beach Boys o los Beatles. Regresan incombustibles a los escenarios con sus miembros fundadores en primera fila: Jon Rubin, Tommy Dunbar, el groove inimitable de Donn Spindt y el derroche de carisma de Al Chan.

Desde la organización advierten que el show de The Rubinoos en este Caravaca Powerpop 2025 será diferente al resto de la gira, ya que interpretarán exclusivamente canciones de sus dos legendarios primeros discos, que forman parte del santo grial de lo que hoy entendemos por power pop. Con un arsenal de clásicos como “I Wanna Be Your Boyfriend”, “Hurts Too Much”, “I Think We’re Alone Now”, “Arcade Queen”, o “Fallin’ In Love”, cuentan con un material indiscutiblemente divertido que promete una noche increíble. Un secreto a voces es la edición en Wild Punk Records de un caramelo para fans: la versión de «Mediterráneo» de Los Rebeldes, y en la cara B, «Es La Edad» de Los Salvajes, la banda de garage hispano favorita de Tommy Dunbar. En su gira les acompaña la popstar noruega Vibeke Saugestad, que ya ha demostrado en cada visita con los Yum Yums o Twistaroos que es un animal escénico; su potente banda incluye a Ken Fox (The Fleshtones) al bajo. Dicen de ella que es como Debbie Harry con los Knack de banda. La escena nacional está representada también a través de los Feedbacks, procedentes de Asturias, que combinan pop melódico y letras introspectivas.

Programa

Este viernes 24 arranca el festival con una cata de cervezas Mahou a las 20:00 h y una pinchada de vinilos en la Plaza del Arco a las 21:00 h. Los conciertos comenzarán a las 22:00 h en esa misma plaza con las actuaciones de los mallorquines La Granja (históricos del pop nacional, con toques de psicodelia y folk), Billy Tibbals (nueva sensación del pop melódico con base en Londres) y los valencianos Star Trip, con su mirada al powerpop escocés. La noche finalizará con una sesión de vinilos en el Pub La Nota.

El sábado 25, arrancará a mediodía el ambiente festivo con pinchadas de vinilos en distintos puntos del casco histórico, como la Plaza del Arco, Calle Mayor y Plaza Nueva. Por la tarde, a partir de las 17.30 horas, Joaquín Talismán y Los Chamanes, histórica formación murciana que mezcla el power pop con influencias del rock clásico, presentarán su nuevo álbum, “Límites” en el escenario de La Zona, acompañados nuevamente de pinchadas de vinilos tras el concierto. Y los asturianos Feedbacks, que llevaban 10 años sin publicar, presentan su alabado “Bring Back The Light” (Hurrah Records,2025) en el que dan con la melodía perfecta.

Los organizadores del Caravaca Power Pop (Jose Esteban Martínez-Iglesias y su equipo), pueden sacar pecho por un trabajo bien realizado.