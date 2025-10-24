Agenda teatral de este fin de semana en la Región: Del mito de Don Juan al humor de la EGB

La Región cuenta con una amplia oferta teatral este fin de semana. Aquí te dejamos algunas de las obras que se representarán:

Presentación del espectáculo 'Don Juan Tenorio. Sueño y Realidad' en el cementerio de San Javier / AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

Don Juan Tenorio

‘Sueño y realidad’, un año más, en el cementerio de San Javier

El concejal de Cultura de San Javier, David Martínez, visitó el pasado miércoles el cementerio de la localidad. El objetivo era supervisar la preparación del camposanto para vivir, mañana, una de las noches más especiales de la programación de su consejería: la del Don Juan Tenorio.

Por todos es conocida la tradición –especialmente asentada en nuestra Región– de representar la gran obra de José Zorrilla en torno a la Noche de Difuntos, que tendrá lugar el próximo viernes, 31 de enero. Hablamos de una pieza en la que la muerte no es solo un fantasma que sobrevuela la escena, sino que es un personaje más, y en la que el cementerio de Sevilla es uno de los escenarios más relevantes de este drama romántico. Por ello, dar vida allí al texto supone un plus tanto para los espectadores que se acerquen como para los artistas involucrados en este montaje.

Y hablamos de más de doscientas personas entre actores y colectivos culturales del más diverso pelaje. Por ejemplo, la Asociación de Belenistas de San Javier es la que se ha encargado de la ambientación del camposanto, por el que los visitantes realizarán un recorrido –iluminado por 10.000 velas– antes del comienzo de la función. Este estará animado por formaciones musicales como el Orfeón Fernández Caballero, la Orquesta Virtuós Mediterrani, la Sinfónica de la localidad, los alumnos del Conservatorio, la coral Stella Maris Björk, la coral Argentum, el coro Patnia y la Campana de Auroros de Las Torres de Cotillas.

También participan en esta producción, titulada Don Juan Tenorio. Sueño y realidad en el cementerio de San Javier, la Hermandad de la Soledad y el Santo Entierro y la de Santiago y San Blas, que contribuirán al desarrollo de esa «especie de ensoñación» que supondrá para los espectadores esta primera parte del espectáculo, que desembocará en el exterior del cementerio. Allí se ha instalado un escenario para que el Grupo de Teatro San Javier, ahora sí, de vida al texto de Zorrilla.

David Martínez, que se está encargado de la coordinación de una cita que tiene ya once años de historia, aseguró anteayer que el montaje estaría listo para mañana y que se habían vendido ya más de 800 entradas para disfrutar de uno de los Tenorios más particulares de cuando se hacen en la Región. Solo hay que atreverse. L. O.

¿Cuándo? Mañana, 20.30 horas ¿Dónde? Cementerio, San Javier ¿Precio? 15 euros

'Lo más hermoso todavía', última entrega de la trilogía del Camino’ de Alba Saura-Clares / L.O.

Lo más hermoso todavía

Un feliz canto al «cierre de puertas»

La ‘Trilogía del Camino’ de Alba Saura-Clares es uno de los sucesos escénicos más emocionantes de cuantos se han sucedido en la Región en los últimos años. Las tres piezas escritas por la joven dramaturga murciana con motivo del cuarenta aniversario de la compañía Alquibla -que lideran sus padres, el director Antonio Saura y la actriz Esperanza Clares- acumulan un buen puñado de representaciones y otras tantas ovaciones; reconocimientos a los que, a buen seguro, mañana habrá que añadir el del público molinense.

Porque este sábado suben a las tablas del Villa Lo más hermoso todavía, la tercera entrega de este proyecto; un canto feliz al «cierre de puertas» para interrogarnos por el legado y el sentido del arte y de la vida, donde los límites entre el pasado y el presente se borran, donde el olvido y la memoria confluyen y nos invitan a celebrar que «no se ha acabado nada, falta lo más hermoso todavía». Está protagonizada por una reportera gráfica (Clares), recién fallecida, que logra reunir a sus seres más cercanos para recordar, por medio de sus viajes, sus ochenta años de vida. L. O.

¿Cuándo? Mañana, 20.00 horas ¿Dónde? Teatro Villa, Molina de Segura ¿Precio? 10 euros

Sara Calero baila hoy ‘La Finitud’ en el Teatro Circo de Murcia / María Alperi

La finitud

Un pacto con la muerte

El ser humano es la única criatura con conciencia de su finitud. Esta condición convierte la muerte en un pacto con la vida. Y viceversa. Una conciencia de transitoriedad que determina facultades y emociones tales como el lenguaje, el pensamiento, la desdicha o la alegría. La bailarina Sara Calero aborda esta interesante reflexión de forma escénica en su nuevo espectáculo, La finitud, que presenta hoy en el Teatro Circo de Murcia. Y lo hace junto a tres músicos excepcionales: la cantaora Gema Caballero (también directora musical del espectáculo), el guitarrista Javier Conde y el bajista Juanfe Pérez. L. O.

¿Cuándo? hoy, 20.00 horas ¿Dónde? Teatro Circo, Murcia ¿Precio? 10-15 euros

El cómico Jordi Meca / L.O.

Yo sobreviví a EGB

Jordi Merca convoca a todos los ‘post-naranjitos’ el domingo en el batel

Jordi Merca llega este domingo a Cartagena para recordar, sobre el escenario de El Batel, sus años en la EGB; o, lo que es lo mismo: para revivir la época de los ochenta con un monólogo «perfecto para los que sufristeis esa maldita época».

Y es que el espectáculo se llama Yo sobreviví a la EGB, así que el espectador podrá imaginar que el protagonista no le guarda mucho cariño a aquellos años... «Nos hizo mucho daño a los que éramos niños entonces. Nuestros padres nos vestían de manera ridícula para mandarnos al colegio», recuerda Merca, que invita a todos los post-Naranjitos a pasar un buen rato de comedia con el que desconectar del mundo actual. L. O. ¿cuándo?

¿Cuándo ?Domingo, 18.30 hora. ¿Dónde? Auditorio El batel, Cartagena ¿Precio? 18 euros