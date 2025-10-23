Noise Box insisten con ‘Daño’ antes de encerrarse a escribir

Tras pasar el pasado fin de semana por los showcases de la emblemática Discos Bora Bora, en Granada, Noise Box están de vuelta en Murcia y esta noche celebran la decimotercera edición del Congreso Nacional de Escuelas Oficiales de Idiomas, que arranca hoy se extiende hasta el próximo sábado. En concreto, Cobarro y compañía estarán desde las 22.15 horas sobre la tarima de la Sala REM para ofrecer un concierto con entradas a precios populares: apenas 5 euros más gastos de gestión.

El quinteto murciano ya ha anunciado en redes sociales que esta será una de las últimas oportunidades para escuchar los temas de su último disco, Daño (2024), antes de que vuelvan a encerrarse en el local de ensayo para preparar el que será su próximo disco. Qué camino tomará la banda entonces es un misterio, pero en el que de momento es su último trabajo demuestran que siguen rigiéndose por sus propias normas, con un universo sonoro y lírico tan particular como desgarrador. Además, en Daño apuestan por fusionar su sonido de siempre con tendencias más actuales, aportando un extra de frescura a estas canciones.

En Daño, Noise Box hablan de la pérdida, la soledad, la superación, el conocimiento y la aceptación de uno mismo en el que es curiosamente el primer disco de larga duración que Noise Box lanzan íntegramente en castellano. Pero, ya canten en inglés o en su lengua materna, hablamos de una de las bandas de indie rock más respetadas de la escena regional; sin ir más lejos, sus tres últimos discos recibieron el galardón a Mejor Álbum de Rock en los Premios Yepes. Y, además, cuentan con un poderoso directo que vale la pena conocer de primera mano.