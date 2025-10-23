Maise Márquez vuelve al origen en el Festival Flamenco de Caravaca

El Festival Flamenco de Caravaca de la Cruz acoge esta noche, a las 20.30 horas en la iglesia de La Concepción, el estreno de la obra Reversión, de la bailaora y coreógrafa murciana Maise Márquez. Se trata de una pieza que surge de la inquietud de su creadora, de su afán por seguir explorando y avanzando en el inmenso arte del flamenco, apoyándose en lo que un día fue el motor de impulso para el desarrollo de una carrera artística.

Su idea era retomarlo desde el punto de partida, desde el baile y el piano; volver al estado en el que se encontraba cuando todo comenzó, buscar esas sensaciones y engrandecerlas desde una perspectiva que le da la madurez y las experiencias profesionales y personales que Márquez ha vivido desde entonces.

Es algo así como la idea del ‘eterno retorno’ de Friedrich Nietzsche, donde plantea que los acontecimientos, pensamientos, sentimientos e ideas se repiten infinita e incansablemente, pero desde el punto de vista de la filosofía oriental, asegura; es decir: entendiendo que el ‘eterno retorno’ llevará a la perfección del universo, pues en cada reinicio, en cada reversión, se pulirá cada mínima aspereza, buscando la perfección.

Para la murciana, esta obra supone además su vuelta a la creación después de varios años sin bailar obras suyas. «Estrené mi último espectáculo en 2020, en el festival de Jerez. Pero es que este es un proyecto que se ha ido cocinando poco a poco». Dice que no se trata de «una obra argumental», pero que sí se ha apoyado en diferentes momentos de su vida; episodios que le han servido de inspiración para este proyecto.

Hablamos de un trabajo que nació en pleno confinamiento, donde tantos y tantos proyectos nacieron. A este respecto, Márquez opina que aquella etapa «sirvió para que cada uno explorará su yo interior, y, en mi caso –apunta–, ese proceso me llevó a reencontrarme con el piano, que hacía años que no lo tocaba». A partir de ahí «fueron saliendo los números de danza», transformados en esta reversión que supone para ella –insiste de nuevo– «una vuelta al origen».

Un recorrido por la vida

La obra comienza con una fiesta por bulerías, para seguir con una escena que devuelve a Maise a su infancia conectando con sus vivencias en casa de sus abuelos. El espectáculo sigue con otra escena que representa la dualidad al tomar una decisión: «En la vida tenemos que tomar muchas decisiones, especialmente al balancear la vida profesional y personal», explica la creadora, quien reconoce que «en muchas ocasiones ese balanceo se ha decantado por lo profesional, para poder conseguir los retos que me he ido proponiendo a lo largo de mi carrera», añade.

También hay una pieza de piano, para concluir por soleás, el palo favorito de Márquez: «Aquí es donde me vuelvo a encontrar conmigo misma después de un proceso de altibajos», explica la bailaora, que opina que «el arte es una herramienta muy poderosa para reencontrarnos y convertir algo tan duro como un duelo en belleza o la exigencia en libertad».

En Reversión también se puede ver la evolución del flamenco más clásico al contemporáneo, aprovechando la formación de la artista, quien, para la puesta en escena, contará con la guitarra Juan Anguita, el cante de Marian Fernández y Jesús Flores y a la percusión Raúl ‘El Botella’. Como director escénico ejerce Javier Villarín.

Además, en esta entrevista con La Opinión, Maise pone en valor la gran cantera de bailaoras que están empezando ahora, incidiendo en que «las nuevas generaciones están llegando muy preparadas, gracias a la gran cantidad de información que hoy encontramos en las redes sociales, que suponen un gran escaparate, que sabiéndolo utilizar puede ser algo muy positivo para los artistas».

Sobre el futuro de Reversión, le gustaría llevarla al máximo de lugares posibles:«Se trata de una obra transcendental para mí, donde me pongo muchos retos, entre ellos enfrentarme a un piano».