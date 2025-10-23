El gallego Carlos Ares hará de padrino hoy en la final del CreaMurcia ‘Canción de Autor’

El Teatro Circo acoge esta tarde, desde las 19.00 horas, la gran final del CreaMurciaen la categoría de ‘Canción de autor’. Lo hace tras disputarse durante los primeros días de este mes una triple ronda de semifinalistas en La Puerta Falsa. Finalmente, el jurado se decantó por las propuestas de El Raspa, Río Rosa y Caries, tres proyectos muy diferentes entre sí y que confirman la amplitud de horizontes de un género en constante evolución.

Así, de la rumba canalla de El Raspa, que abrirá la noche –de entrada gratuita con invitación–, se pasará al pop lo-fi e intimista de Caries, conocido por ser parte de bandas como Perdón y Mireya, Caray! Entremedias, Río Rosa explorará los límites de esta categoría con incursiones en el folk e, incluso, el rock fronterizo en formato trío. Carmesí y Muerdo, ganadores de ediciones pasadas del certamen, así como Tomás García –que en los últimos años se presenta en formado dúo con Paco Frutos– y el periodista Asier Ganuza, de La Opinión, serán los encargados de elegir al ganador.

Tras ello, el gallego Carlos Ares tomará el escenario como invitado de lujo para cerrar esta edición. Presentará La boca del lobo (2025), uno de los discos más celebrados de lo que va de año. Ya lo hizo el pasado en La Mar de Músicas, donde tuvo una gran recepción. Lo suyo es un power-folk cargado de sutilezas y extremadamente personal.