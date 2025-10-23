Carlos Alcaraz deja su huella en el mural gigante que recordará siempre el 1.200 aniversario de Murcia

El tenista murciano Carlos Alcaraz ha dejado su huella en “Murcia: Piel y Memoria”, el mural escultórico creado por Lidó Rico e impulsado por el Ayuntamiento de Murcia con motivo del 1200 aniversario de la fundación de la ciudad.

Alcaraz visitó esta semana el estudio del artista, situado en el Polígono Industrial de Alcantarilla, para conocer de cerca el proceso de creación de la obra. Durante el encuentro, recorrió el taller, observó las piezas en proceso y conversó con el escultor sobre los significados simbólicos de este proyecto colectivo.

En un gesto cargado de simbolismo, sostuvo entre sus manos una pieza de bronce creada especialmente para él y dejó la huella de sus manos, que se integrará en el mural definitivo. Su participación pasará así a formar parte de una creación que celebra el talento, la memoria y la identidad murciana a través de más de un centenar de intervenciones individuales.

carlos Alcaraz y LidÓ Rico / @ChrisRobinson

Con 7 metros de largo y 2,5 de alto, y una superficie total de 22 metros cuadrados, Murcia: Piel y Memoria se presenta como un tapiz tridimensional compuesto por más de un centenar de elementos entrelazados. Figuras humanas y símbolos construyen un relato visual que recorre los doce siglos de historia de Murcia, evocando tanto sus raíces como su vitalidad contemporánea.

El proyecto, promovido por el Ayuntamiento de Murcia con el apoyo de la Fundación para la Dinamización del Arte y la Cultura (FUNDAC), está concebido como una gran narración escultórica en la que arte, historia y ciudadanía se entrelazan.

Entre las personalidades que ya han participado se encuentran el alcalde José Ballesta, la cineasta Eva Libertad, la diseñadora Paula Cánovas del Vas, el artista Pedro Cano, el chef Pablo González y el empresario Tomás Fuertes, entre otros representantes de la cultura, la economía y la sociedad murciana.

Carlos Alcaraz y Lidó Rico / @ChrisRobinson

Según explica Lidó Rico, “este proyecto expositivo nace con la intención de rendir homenaje al 1200 aniversario de la fundación de Murcia, utilizando el arte contemporáneo como herramienta de unión entre pasado, presente y futuro.”

El mural será presentado oficialmente a finales de noviembre, dentro de los actos conmemorativos del aniversario de la ciudad. La obra aspira a destacar los valores que han perdurado a lo largo de los siglos y a convertirse en un símbolo colectivo de identidad y orgullo murciano.