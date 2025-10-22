Artes escénicas
Ricardo Darín inicia esta tarde sus representaciones en el Teatro Romea
El popular intérprete argentino, acompañado de Andrea Pietra, protagoniza desde hoy y hasta el domingo la obra ‘Escenas de la vida conyugal’
L. O.
Hoy arrancan las representaciones de una de la obras más esperadas de la temporada teatral en Murcia: Escenas de la vida conyugal, una pieza que adapta la película de Bergman y que tiene como protagonistas a Andrea Pietra y a Ricardo Darín, uno de los actores más queridos y laureados de habla hispana.
En concreto, la pareja de intérpretes argentinos se subirán hoy a las tablas bajo la dirección de Norma Aleandro a partir de las 20.00 horas, y lo mismo ocurrirá mañana, el viernes y el sábado. Habrá una última función el domingo, pero esta arrancará a las 19.00 horas.
Es decir: serán un total de cinco funciones para las que ya apenas quedan entradas. De hecho, la venta online está cerrado y las localidades solo pueden reservarse en la taquilla del Romea. Eso sí: las butacas libres son de visibilidad reducida (del 25 y el 50%), pero para todos los pases.
La obra ofrece una mirada íntima sobre las relaciones de pareja y la condición humana, alternando momentos de humor, ternura y drama.
- La firma creadora de las escotillas de escape del S-80 tiene sede en La Unión
- Valcárcel sobre Novo Carthago: “Si hubiéramos tenido la más mínima duda sobre su viabilidad, no estaríamos aquí”
- Circulan imágenes de los youtubers Plex y El Xocas detenidos por la Policía Nacional en Murcia: 'Es una colaboración para sus videos
- Instalan en el Mar Menor el primer arrecife experimental de ostra plana para restaurar el ecosistema
- Piscinas llenas de polvo
- El Real Murcia se hunde y la afición acaba con pañolada a Felipe Moreno (0-2)
- Críticas y elogios de un joven de La Rioja a la Región de Murcia en su 'Vuelta a España': 'Me dijeron que Cartagena es más bonita
- Felipe Moreno omite prestar socorro a un Real Murcia colista