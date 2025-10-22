Ricardo Darín inicia esta tarde sus representaciones en el Teatro Romea

Hoy arrancan las representaciones de una de la obras más esperadas de la temporada teatral en Murcia: Escenas de la vida conyugal, una pieza que adapta la película de Bergman y que tiene como protagonistas a Andrea Pietra y a Ricardo Darín, uno de los actores más queridos y laureados de habla hispana.

En concreto, la pareja de intérpretes argentinos se subirán hoy a las tablas bajo la dirección de Norma Aleandro a partir de las 20.00 horas, y lo mismo ocurrirá mañana, el viernes y el sábado. Habrá una última función el domingo, pero esta arrancará a las 19.00 horas.

Es decir: serán un total de cinco funciones para las que ya apenas quedan entradas. De hecho, la venta online está cerrado y las localidades solo pueden reservarse en la taquilla del Romea. Eso sí: las butacas libres son de visibilidad reducida (del 25 y el 50%), pero para todos los pases.

La obra ofrece una mirada íntima sobre las relaciones de pareja y la condición humana, alternando momentos de humor, ternura y drama.