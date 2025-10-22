Música
La Oreja de Van Gogh cuelga el cartel de 'todo vendido' en 9 conciertos y anuncia 8 nuevas fechas para su gira
Han agotado las localidades en Bilbao, en Madrid, en Murcia, en San Sebastián, en Valencia, en A Coruña, en Zaragoza, en Barcelona y en Pamplona y han anunciado nuevos conciertos en todas estas, menos en Valencia
EP
La Oreja de Van Gogh, que anunciaba oficialmente el pasado miércoles el regreso de su vocalista, Amaia Montero, casi 18 años después de que la cantante vasca abandonara el grupo, ha colgado el cartel de 'todo vendido' en nueve de los conciertos de la nueva gira 'Tantas cosas que contar' y ha anunciado ocho fechas nuevas.
Así, han agotado las localidades en Bilbao, en Madrid, en Murcia, en San Sebastián, en Valencia, en A Coruña, en Zaragoza, en Barcelona y en Pamplona. Han anunciado nuevos conciertos en todas estas, menos en Valencia.
"Ahora mismo nos estamos mirando los unos a los otros y, sin decir nada, pensamos todos: está ocurriendo. La emoción que sentimos frente a vosotros no se puede explicar con palabras. Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también recordando todas las anteriores", señalaba la banda en un comunicado, un año después de anunciar en un escueto mensaje que Leire Martínez dejaba el proyecto.
Los conciertos con Montero serán "todo un viaje por sus grandes éxitos", según han recordado desde la promotora Get In. "Pero necesitábamos levantar hoy la mano y deciros que sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable", apuntaba la banda en el comunicado por la vuelta de Montero.
Pablo Benegas, por su parte, aunque sigue formando parte del grupo, ha decidido retirarse una temporada para poder centrarse en su familia y explorar nuevos retos profesionales. La banda, que comienza un nuevo camino, le desea "todo lo mejor" hasta que vuelvan a encontrarse.
