Bad Manners en Garaje Beat Club: Pogo a discreción

La banda londinense Bad Manners, clave en el resurgimiento del ska a mediados de los setenta, está de gira con su 50 Anniversary Tour.

Bad Manners se formaron en 1976 liderados por el carismático y extravagante vocalista skinhead Douglas Trendle, AKA Buster Bloodvessel, que lleva los malos modales como norma de estilo; una actitud rebelde y gamberra de no tomarse a uno mismo muy en serio.

Los amantes del ska inglés más rudo y directo (el two-tone o segunda ola del ska) están de enhorabuena. Junto a los más mediáticos Madness, The Beat, The Selecters o The Specials, Bad Manners son uno de los cinco grupos seminales de ese movimiento nacido a finales de los años setenta en el Reino Unido de Margaret Thatcher. Al calor del punk y la new wave, varias bandas tomaron prestados los sonidos y ritmos jamaicanos que ya formaban parte del underground musical británico, y les dieron un toque más simple y crudo. La fórmula funcionó: primero encandiló a la juventud inglesa más contestataria y, posteriormente, llegó al público internacional.

Bad Manners, que revivieron el género con un ritmo más rápido, hacen honor a su nombre: lo suyo no es precisamente la elegancia. La banda de two-tone más divertida del mundo sigue llevando la fiesta allí donde va, y ahora vuelve a Murcia para poner un cierre festivo al Congreso Nacional de Salas de Conciertos. La peculiar expresividad de Buster Bloodvessel, su oronda figura, su estilo histriónico y lo que él mismo llama un toque de locura y felicidad le hace parecer más que nada un hooligan. Es el único miembro original que queda.

Sin publicar material nuevo desde hace años, temas como Lorraine, Special brew, Lip up fatty o Sally Brown siguen siendo himnos que los seguidores de Bad Manners cantan con devoción. El carácter festivo y canalla de la velada está asegurado. Pogo a discreción.

Abrirán los cartageneros Karmakadabra, una banda de fusión en cuya música se perciben influencias desde ritmos latinos y sonidos más urbanos (ska, reggae, flamenco) hasta géneros más modernos como el drum and bass.