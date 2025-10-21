Virginia Bernal enseña sus ‘Escondites habitados’ (y los nuestros)

Lugares que son refugio. «Luegares, pensamientos o recuerdos», especifica Virginia Bernal, quién si no. Porque la cartagenera es la responsable de los Escondites habitados que se descubren desde hace unos días en la sala Domus del Pórtico, en su ciudad natal. Hasta el 6 de enero podrán visitarse en este espacio de cultura municipal, junto al Teatro Romano.

La muestra está compuesta por una serie de obras creadas por cianotipia en las que Bernal parte «de lo más íntimo, como las habitaciones», hasta llegar a «lugares exteriores»; «espacios muy universales –apunta la creadora– donde todo el mundo se siente cómodo y seguro». Y eso se traslada a una exposición que es acogedora, pero también misteriosa.

Porque las imágenes que presenta la artista de la ciudad portuaria esconden «palabras o frases»; es decir, funcionan como criptogramas. También muestras objetos o siluetas que «podrían ser huellas que han ido marcando nuestra personalidad», explica Bernal, que en esta ocasión no ha querido añadir cartelas junto a las obras. La multidisciplinar creadora dice que prefiere «que los visitantes se queden con la opinión o la historia personal que crean ver ellos en cada una de las obras». Para ella es importante «no marcar directamente lo que el público tiene delante y que cada persona pueda profundizar en las imágenes».

En lo que respecta a la técnica utilizada, la cianotipia –forma de impresión fotográfica que utiliza la luz solar para crear imágenes de color azul cobalto sobre papel o tela–, apunta que le gusta su «fragilidad» y «el efecto óptico que produce». «Es verdad que le falta calidad –en comparación con las imágenes tan nítidas que obtenemos habitualmente–», señala Bernal, pero la artista subraya la importancia de apostar por lo auténtico: «No busco tanto la perfección, sino que sean auténticas y veraces. Tampoco reflejo la realidad como tal, ya que teatralizo las escenografías que creo», destaca.

La artista

La artista, además, se muestra agradecida por poder exponer en la Domus del Pórtico y, en especial, en Cartagena: «Todos los proyectos que he presentado han sido acogidos con mucho cariño y respecto», señaló sobre el apoyo del Consistorio, que ha presentado en diferentes espacios multitud de sus proyectos expositivos. De hecho, a la inauguración asistieron el pasado viernes el director general de Cultura, Eugenio González, así como otras personalidades vinculadas al arte en la ciudad, como José Luis Cegarra, exdirector de La Mar de Músicas, y el internacional artista urbano Kraser.

Bernal, que ha mostrado su trabajo en ferias y festivales importantes de nuestro país como el Artexpo de Barcelona y Art Madrid –así como en el extranjero: el Zona Cero de México DF y el Giffoni Film Festival de Campania, Italia, entre otros–, lleva desde 2001 realizando exposiciones individuales como Objetos transicionales, escenarios artificiales (2002), Estilo de vida (2007), El legado y la ceniza (2008), La evasión inducida (2011), A salvo de polillas (2019), Cololario (2019), De mástil a brocal (2021), Recortables (2022), Papeles de otoño (2024) y Cristales míos y los poetas del sudeste (2025), entre otras. Esta se podrá visitar, como ya se ha señalado, hasta el 6 de enero, de martes a domingo de 10.00 a 13.30 horas y, los laborables, también de 17.00 a 20.00 horas.