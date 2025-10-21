Ecos Festival regresa en noviembre más otoñal e internacional que nunca

Músicos procedentes de Italia, Reino Unido, Países Bajos e incluso Armenia –además de españoles, claro– desfilarán durante el próximo mes de noviembre por los diferentes escenarios del festival Ecos de Sierra Espuña; o, lo que es lo mismo: por espacios singulares de Aledo, Alhama de Murcia, Librilla, Mula, Pliego y Totana. En concreto, la novena edición de este reputado encuentro en torno a la música antigua tendrá lugar del 7 al 22 de noviembre, según anunciaron este lunes sus responsables en una rueda de prensa celebrada en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia.

Al acto asistieron la consejera de Cultura, Carmen Conesa; el director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián; la vicerrectora de Formación de la Universidad de Murcia, Ana Vanesa Valero, y, por supuesto, la presidenta de la Mancomunidad de Sierra Espuña y, a su vez, alcaldesa de Alhama, Rosa Sánchez, pero también Jorge Losana, director del evento y de la celebrada formación murciana Cantoría. El grupo, que hace unos días era confirmado como uno de los participantes en el festival Europalia de Bélgica –donde ofrecerán dos conciertos en diciembre– será, un año más, protagonista de uno de los tres fines de semana de música en vivo que se han preparado para la ocasión.

La programación

No obstante, los encargados de inaugurar la programación el mismo viernes 7 de noviembre serán los miembros de Anacronía, otra formación de raíces murcianas -aunque con sede en Barcelona- que hará suyo el Santuario de Santa Eulalia, en Totana. Al día siguiente, el Refectorio del Convento de San Francisco de Mula recibe a [H]Éros Ensemble, un grupo que, aunque formado por alumnos de los conservatorios de Ámsterdam y La Haya, cuenta también con músicos españoles (de Valencia, para más señas).

El segundo fin de semana del festival –el del 14, 15 y 16 de noviembre– estará protagonizado por la adelantada actuación de Cantoría, que en esta ocasión tendrá como escenario la Iglesia de San Lázaro de Alhama de Murcia. Mientras, el sábado, en la Parroquia de Santiago Apóstol de Pliego, actúa Coloquio6, sexteto de viento que, como [H]Éros Ensemble, también está a caballo entre los Países Bajos y España (Madrid, en este caso).

Por último, el Ecos festival de Sierra Espuña concluye con la actuación de Lowe Ensemble, con base en Londres y, por supuesto, raíces españolas. El joven quinteto barroco actuará en la Iglesia de Santa María la Real de Aledo el día 21, mientras que el Intesa Duo –formado por la armenia Lucine Musaelian y el italo-británico Nathan Giorgetti– ocupará este mismo escenario al día siguiente con dos violas da gamba, un instrumento musical perteneciente a la familia de los cordófonos de arco que fue muy utilizado en Europa entre finales del siglo XV y las últimas décadas del siglo XVIII.

Como novedad, cada concierto contará con un espacio gastronómico una hora antes y después de cada concierto y, además, entre el 6 y el 9 de noviembre se celebrará el Ecos Lab, el laboratorio creativo del festival.

Filosofía

Así, una vez más, el Ecos Festival presenta una programación que combina juventud, talento y excelencia interpretativa, al incluir en su cartel a formaciones destacadas dentro del panorama de la música antigua y, a la vez, a los nuevos intérpretes emergentes europeos. También aprovecha la coyuntura para hacer patria e invitar a los visitantes, pero también a los vecinos de Sierra Espuña, a vivir su patrimonio, su historia y su entorno con una mirada diferente.

Por eso el Gobierno regional ha apoyado a este festival «desde su primera edición», señaló Conesa: «Porque siempre hemos apoyado y respaldado el talento (...) y porque era una propuesta diferente e interesante en la que se aunaba cultura, música antigua, patrimonio y la riqueza natural de Sierra Espuña. Y este año, también gastronomía». Además, el Ecos Festival sigue fortaleciendo sus lazos con importantes instituciones europeas como el Festival de Música Antigua de Brighton (Reino Unido), la Semana de Música Antigua de Estella (Navarra), el International Young Artist Presentation (Amberes) y el proyecto ‘S-EEEMerging’, financiado por la Unión Europea.

El otoño

Además, en esta edición invita a redescubrir Sierra Espuña en otoño, «una época en la que el paisaje se tiñe de tonos dorados, el aire se vuelve más fresco y los sonidos del bosque –las aves migratorias, el viento entre los pinos, el rumor del agua– se mezclan con los ecos de la música», señalan desde la organización. «Una experiencia cultural y sensorial –continúan–, una oportunidad única para vivir la montaña de otra manera: paseando entre frutos silvestres, hojas caídas y aromas de tierra húmeda, y disfrutando de la música en espacios interiores que evocan recogimiento, cercanía y emoción».

Para ello, Anacronía ha preparado un concierto a Wolfgang Amadeus Mozart y a su hermana Maria Anna Mozart, también compositora; lo han titulado Fiesta en Michaellerhaus. Por su parte, [H]Éros Ensemble presentará El ballet de Eros, que reconstruye una pieza del primer barroco francés en la que se explora el amor de mortales y dioses a través de la música y la poesía.

Cantoría, en cambio, hará con Las hijas de Isabel un recorrido por el repertorio ibérico y europeo de los siglos XV y XVI, evocando la historia de Isabel la Católica y sus hijas, con obras de Escobar, Milán, Desprez y Narváez, y músicas de la corte inglesa de Catalina de Aragón. Y ese mismo fin de semana, Coloquio6 presentará Por los jardines de la corte, que recorre todo su repertorio para quinteto de viento, intercalando historias y experiencias de compositores y músicos.

Por último, Lowe Ensemble ofrecerá en Librilla Reflejos del barroco español, que incluye cantatas de Handel y Lully y arreglos de Antonio Soler. En cuanto a Intesa Duo, su programa se titula Voces de San Lázaro y une tradiciones armenias e italianas, explorando el amor sagrado y secular a través de composiciones y narraciones musicales. Para más información, se puede consultar la web www.ecosfestival.com.