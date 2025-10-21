Andrea Canepa levanta un pabellón para "cerrar los ojos y sentir" en el Centro Párraga

La artista visual Andrea Canepa invita a percibir a través del tacto diferentes materiales. Lo hace en el Centro Párraga de Murcia y como un «ejercicio de experimentación colectiva» que ha titulado Wasi llamkha (‘lugar y tacto’) y del que los murcianos y visitantes podrán ser partícipes hasta el 6 de enero.

La muestra es una colaboración con el Centro de Cultura Contemporánea Condeduque de Madrid e invita a «cerrar los ojos y sentir, a reconocer y relacionarse fuera de los parámetros de la primacía de lo visual». De hecho, su diseño y la diversidad de materiales usados en cada nivel de esta obra de «arquitectura efímera» –ladrillo, grava, arena, madera, hormigón, hilos y azulejos– están creados para que se descubran a través del movimiento del cuerpo, del tacto y del sonido del propio pabellón que es ‘Wasi Llamkha’.

Porque, efectivamente, este proyecto es un espacio en sí mismo. Sin embargo, Canepa se ha inspirado en sistemas de memoria artificial andinos y occidentales: en los ‘quipus’, formas de representación y registro de información que se utilizaban en Perú en la época precolombina, por un lado, y en los tratados del Ars memorativa, una serie de principios y técnicas mnemotécnicas asociadas, popularizados durante el Renacimiento, por otro.

En el caso de los ‘quipus’ –un sistema de cuerdas anudadas, en el que cada tipo de nudo denotaba información que no solo se leía con los ojos, sino también con las manos–, lo que dispara el recuerdo del discurso es una imagen táctil. En el Ars memorativa se trata de una imagen visual utilizada para organizar la memoria y recordar grandes cantidades de información, basada en el uso de arquitecturas conocidas en las que se colocaba imaginariamente un objeto al que se asociaba una parte del discurso, que se podría luego recordar al recorrer de forma imaginaria el edificio, viendo en cada espacio la imagen asociada correspondiente.