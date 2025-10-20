Arte
Martínez Cánovas explora la metamorfosis del ser en la Sala Pablo Puente de Las Claras
La Fundación Cajamurcia inaugura ‘Metamorphoseon’, una exposición de dibujos a grafito en papel y relieves cerámicos
La Fundación Cajamurcia presenta 'Metamorphoseon', del artista murciano Martinez Cánovas, la segunda exposición surgida de la Convocatoria de proyectos de Creación Artística 2025, iniciativa puesta en marcha por la entidad para difundir y poner en valor la obra de artistas murcianos o residentes en la Región. Con este fin, pone a disposición de los seleccionados un espacio expositivo en la sala Pablo Puente del Centro Cultural Las Claras Fundación Cajamurcia, donde se podrá visitar esta muestra hasta el 16 de noviembre.
Martínez Cánovas (Murcia, 1980) ofrece una exposición «con una cautivadora exploración del límite entre humanos y animales a través de una serie de sinuosos dibujos en papel», explican desde la fundación.
El autor
El artista murciano es doctor en Bellas Artes y ha realizado más de treinta exposiciones individuales y casi un centenar de muestras colectivas, con un extenso currículum en investigación y cursos de especialización en el ámbito de la pintura y el dibujo, además de impartir docencia en el Área de Dibujo desde 2021 en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Murcia.
Con 'Metamorphoseon', Cánovas profundiza en el concepto de transformación en sus detalladas obras de arte. Los visitantes a esta muestra serán testigos de la confluencia de lo mitológico, lo real, la leyenda y la ciencia ficción en una treintena de obras hechas a grafito, y tres relieves realizados con loza policromada, que exploran el estudio de lo clásico con la influencia del mundo contemporáneo que rodea al creador.
