Hérnández Carpe y sus maestros

Murcia se convierte estos días en epicentro del arte español de entreguerras con la inauguración de la exposición 'Carpe y sus maestros: Solana y Vázquez Díaz', que podrá visitarse en la Sala GlorietaUno de Murcia hasta el 14 de diciembre. La muestra reúne 19 piezas procedentes de instituciones como la Fundación Mapfre, el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria, la Universidad de Murcia, el Museo Regional de Arte Moderno y de una colección particular.

La exposición ofrece un recorrido por el diálogo artístico entre tres figuras fundamentales del arte español del siglo XX: José Gutiérrez Solana, Daniel Vázquez Díaz y Antonio Hernández Carpe.

A través de sus obras, el visitante puede apreciar cómo el pintor murciano sirvió de puente entre la vanguardia regional y los movimientos artísticos nacionales, en una constante tensión entre tradición y modernidad.

Obras expuestas

Entre las piezas expuestas destacan 'Toreros saludando/Ave, César' y 'Las bañistas' de Vázquez Díaz; 'Procesión de noche' y 'El beso de Judas' de Solana; junto a obras de Carpe como 'Niños con pájaros', 'Composición y Desnudo en el estudio', que reflejan su madurez artística y la influencia de sus maestros.

El alcalde de Murcia, José Ballesta, participó en un coloquio junto a la presidenta ejecutiva de la Fundación de Arte El Mural, Celina Hernández-Carpe; el crítico y galerista Juan Bautista; y el catedrático de Historia del Arte Germán Ramallo, como antesala a la inauguración oficial el pasado viernes.

Durante su intervención, Ballesta subrayó la relevancia de la exposición y de su catálogo, titulado 'Carpe, entre la sombra y la luz', «porque muestra el contraste entre Carpe y Solana: la noche y el día, la muerte y la vida; pero también la relación del pintor murciano con la generación artística de los años 20, con figuras como Ramón Gaya, Pedro Flores o Luis Garay, su maestro más directo».

El Ayuntamiento de Murcia remarcó que esta muestra representa un hito en la programación cultural municipal, tanto por la calidad de las obras reunidas como por su valor histórico y simbólico, consolidando la ciudad como un lugar de referencia para la difusión del arte moderno y contemporáneo.