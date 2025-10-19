Rutas culturales guiadas al cementerio de Nuestro Padre Jesús en Murcia

El Ayuntamiento de Murcia organiza estas visitas al camposanto municipal, que se han iniciado este domingo, 19 de octubre, con una edición dedicada a la temática 'Arquitectura y simbología', a la que han acudido la concejala del ramo, Pilar Torres, y el presidente de la Sociedad Murciana de Antropología (SOMA), Pedro Martínez Cavero.

En la visita se ha hecho un recorrido por la vida e historia de algunos de los nombres más significativos de Murcia y por la arquitectura y simbología funeraria más característica del Cementerio Municipal Nuestro Padre Jesús.

"Estas rutas guiadas por el interior del recinto se plantean como una oferta diferente para profundizar en la historia del municipio y en los personajes más relevantes en la historia de Murcia, y surgen bajo la premisa de que quien no conoce su pasado, no puede conocer su ciudad", ha subrayado Pilar Torres.

Las visitas se realizarán una vez al mes, los domingos, a partir de las 11.00 horas y con una duración de unas dos horas, en grupos de un máximo de 30 personas, que serán dirigidos por una guía turística especializada en la materia. Así, las próximas actividades están previstas para los días 9 de noviembre, con la temática 'Artistas murcianos', y 14 de diciembre, sobre 'Élites del siglo XIX'.

Para dar visibilidad al conjunto monumental, histórico y antropológico del cementerio, el Ayuntamiento de Murcia colabora desde el año 2015 con la Sociedad Murciana de Antropología, entidad encargada de diseñar las rutas guiadas y su contenido.

Un centenar de personas

En el primer semestre de 2025 se realizaron un total de cuatro visitas guiadas en el cementerio de Nuestro Padre Jesús, en las que participaron en torno a un centenar de personas.

En concreto, se trata de las visitas 'Mujeres murcianas', el pasado 9 de marzo; 'Arquitectura y simbología'', el 6 de abril; 'Artistas murcianos', el 11 de mayo; y 'Élites del siglo XIX', el 15 de junio. Igualmente, durante el año 2024 se realizaron ocho visitas, a las que se sumaron más de 200 personas.

Sobre el cementerio

El cementerio fue inaugurado en el año 1885, durante la gran epidemia de cólera, momento en el que Carlos III dictó una real cédula que prohibía las inhumaciones en el interior de las iglesias y se instaba a la construcción de los cementerios en las afueras de los pueblos y ciudades, en lugares ventilados, para evitar la propagación de enfermedades. Así, sustituyó a los demás cementerios extramuros de La Albatalía y la Puerta de Orihuela.

A finales del XIX se construyó la mayor parte de los panteones. Arquitectos ligados al eclecticismo, como Marín Baldo, Justo Millán o Pedro Cerdán, dieron la pauta estilística a los realizados por maestros de obras como José Gallego y José Méndez.

Su esquema básico es de cruz latina, lo que determina la existencia de dos ejes principales perpendiculares en cuyo cruce se configura una gran plaza que articula el complejo. Actualmente, este cementerio acoge a 180.000 personas inhumadas.

El pasado mes de mayo, el camposanto municipal se convertía bien catalogado por su relevancia cultural por parte de la consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, una catalogación que comprende la portada de entrada, las rejerías históricas y 54 panteones, sepulcros y mausoleos.

Toda la información está disponible en la web municipal https://www.ayuntamientomurcia-salud.es/index.php/areas/cementerio y quienes estén interesados en participar en las visitas pueden inscribirse o recibir más información en el teléfono 968 358 600, en la extensión 36472, y en el correo visitacementerio@ayto-murcia.es.

Además, en la propia web del cementerio municipal se pueden encontrar un enlace a la biografía de personajes ilustres cuyos restos reposan en este lugar y el resto de rutas que están editadas https://cementerionpj.murcia.es.