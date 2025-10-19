Fragmentos de luz y memoria: Fernández Saura expone en la Biblioteca Regional

La Biblioteca Regional de Murcia inaugura el lunes 20 de octubre a las 18:00 horas la exposición '1980 Sin Título 1999' del fotógrafo murciano Ángel Fernández Saura, que permanecerá abierta hasta el 21 de noviembre. Esta muestra, que incluye una selección de obras realizadas entre los años ochenta y finales de los noventa, tiene además un carácter especial, ya que parte de las piezas serán cedidas a la Biblioteca, quedando de manera permanente en su colección. En concreto, ocho de las fotografías tendrán un espacio definido dentro del recinto, lo que permitirá a los visitantes disfrutar de la fuerza y la poesía de la fotografía de Fernández Saura de forma continuada.

Mientras preparaba la exposición, el fotógrafo ironizó con su edad y el motivo de la cesión de su obra. "Uno ya se va haciendo viejo, por lo que creo que es importante legar parte de mi trabajo a la Biblioteca Regional", comentó Fernández Saura entre risas.

Sobre el origen de la exposición, el autor comentó que "son unas polaroids que comencé a hacer allá por los ochenta; algunas de ellas se expusieron en Fotoencuentros Caja Murcia, dirigida por Paco Salinas, la cual yo inauguré en la galería La Aurora".

Trayectoria

Ángel Fernández Saura es uno de los fotógrafos más relevantes de la renovación de la fotografía murciana y española. Su carrera comenzó en los últimos años de la década de los setenta, cuando formó parte del Colectivo Imágenes, junto a otros fotógrafos pioneros como Paco Salinas, José Hernández Pina o Ricardo Valcárcel. Como señala Enric Mira, Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, "más que un estilo o una estética, les unía la convicción de que la fotografía era un medio con un lenguaje propio, capaz de compartir legítimamente la arena de las artes contemporáneas". Desde entonces, Fernández Saura ha desarrollado una producción extensa y diversa, que combina técnica, sensibilidad por lo estético y un profundo interés por explorar la realidad a través de la fragmentación visual.

La obra de Fernández Saura parte de una mirada selectiva y minuciosa sobre la realidad cotidiana. Sus fotografías fragmentan lo visible y lo descontextualizan, generando imágenes que parecen pequeños lienzos de abstracción pictórica. Como explica Mara Mira, historiadora y crítica de arte, "sus fotografías resultan casi abstractas por su examen concreto de lo cotidiano, llevando al límite los supuestos estéticos de movimientos como f/64 o la Nueva Objetividad, reivindicando la fotografía pura".

Una mujer observa dos de la obras expuestas. / Israel Sánchez

El proceso creativo de Fernández Saura nace de una observación rigurosa con una composición cuidadosa. La fotografía, en su obra, no se limita a reproducir lo visible; es un acto de selección, abstracción y reorganización de la realidad. Julián Pérez Páez, historiador del arte, lo describe así: "La obra de Fernández Saura es una búsqueda de lo real a través de la poética del fragmento, que abstrae los elementos de su contexto hasta convertirlos en iconos de la vida cotidiana". La digitalización y los procesos de estampación de sus imágenes potencian la textura y el color, reforzando esa apariencia casi pictórica sin perder la esencia fotográfica.

Exposiciones

A lo largo de su trayectoria, Ángel Fernández Saura ha participado en numerosas exposiciones individuales y colectivas, tanto en España como en el extranjero, incluyendo Nueva York, Bruselas, Ámsterdam, Moscú y Riga. Entre sus exposiciones individuales más destacadas se encuentran NY 651 9th Avenue (Murcia, 1989), Polaroid (Galería Meca, Murcia, 1989), Neonada (Molinos del Río Segura, Murcia, 1990) y Archivos (Galería La Rivera, Murcia, 1999). Ha recibido premios y reconocimientos que avalan su trayectoria, entre los que destacan el Primer Premio Nacional en Murcia (1973), Primer Premio Nacional Sol de Oro en Lorca (1973) y la Mención de Honor del Certamen Nacional de Artes y Tradiciones Populares del Ministerio de Cultura (1987).