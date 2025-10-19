"Me encantaría maquillar a Carlos Alcaraz, creo que se le puede sacar mucho partido"

¿Quién es Bart cuando no hay foco, brocha ni cámara grabando?

Creo que no hay mucha diferencia con lo que veis en mis vídeos. No se me da bien fingir u ocultar cosas, así que soy tal como me veis. Me gustaría responderte algo más llamativo, pero la verdad es que creo que soy una persona muy convencional.

Eres uno de los maquilladores y creadores de contenido más reconocidos del país, con más de 1,5 millones de seguidores. ¿En qué momento sentiste que esto ya no era solo maquillaje, sino una comunidad real?

Yo no siento ese reconocimiento. Entiéndeme. No digo que no me sienta valorado, pero yo ando por la calle sin la idea de que todo el mundo me conoce. Es solo cuando mis seguidoras me piden una foto cuando pierdo esa noción. El asunto es que, aunque yo sé que me ven miles de personas, al final, cuando trabajo, lo hago en la soledad de una habitación, y eso me separa un poco de esa realidad.

¿Recuerdas el vídeo o truco que se hizo viral y te cambió la manera de ver las redes?

¡Sí, claro! El primer vídeo que hice hablando sobre maquillaje en piel madura. Yo no era consciente de hasta qué punto, cuando cumples 40 años, te vuelves invisible para la sociedad. Y me refiero a muchos ámbitos, pero en la industria de la belleza aún más. Hasta que algunos creadores de contenido empezamos a hacerlo, no había información ni tutoriales de maquillaje enfocados en personas de más de 40 años.

En tus vídeos combinas técnica, humor y sinceridad. ¿Cuál dirías que es el truco de maquillaje más infravalorado que todas (y todos) deberíamos conocer?

¡Uf! ¡Hay tantos...! Más que un solo truco, yo animaría a la gente a usar mucho menos producto del que usan en general. Sobre todo cuando tienes la piel madura. Pasados los 40, casi siempre menos es más, hablando de maquillaje.

Has conseguido acercar el maquillaje a muchísima gente que no se sentía representada. ¿Qué crees que te hace diferente frente a otros creadores del mundo ‘beauty’?

Eso tendrían que responder mis seguidoras. Yo solo intento ser honesto y hablar de maquillaje desde la verdad y la sencillez, sin ofender a nadie. A veces no es fácil, porque me toca aclarar vídeos engañosos que hay por las redes y me enfadan mucho.

En redes a veces se percibe cierta rivalidad o «competencia silenciosa» entre creadores. ¿Tú cómo lo vives desde dentro? ¿Hay más compañerismo o más envidias de lo que se ve?

Me imagino que pasa como en cualquier trabajo, ¿no? Yo no miro nunca a los lados para compararme con nadie; mi único rival soy yo mismo, y con eso me sobra porque soy muy exigente. Pero es verdad que, en determinados eventos, se puede ver claramente la «toxicidad» que hay en el mundo de los creadores de contenido. En mi opinión, no hay compañerismo si hablamos en general, aunque yo he tenido suerte dentro de lo que cabe porque tengo grandes amigos en la industria.

Has sido muy claro en tus vídeos sobre productos que no funcionan o marcas que prometen más de lo que dan. ¿Te ha traído problemas decir lo que piensas tan abiertamente?

¡Claro! (Risas). Hay algún directivo de marcas muy conocidas que me tiene mucha manía... Y, ojo, es muy raro que yo diga que un producto no es válido para nadie; de hecho, creo que no lo he dicho nunca, porque igual que es muy difícil que un producto le sirva a todo el mundo, es imposible que no haya alguien a quien le valga y le guste.

Eres murciano y eso se nota en tu carácter. ¿Qué tiene la Región de Murcia que también se refleja en tu forma de comunicar o en tu manera de entender la belleza?

Creo que los murcianos somos un pueblo muy noble en general. Nuestras costumbres son sencillas y auténticas, y eso al final se transmite y se nota. Hay mucha belleza en nuestra cultura.

Si tuvieras que definir el estilo de belleza «murciano», ¿cómo lo describirías?

Depende de en qué parte de la región te muevas. Pero, en general, somos bastante clásicos y discretos, diría yo. Eso a mí me gusta mucho porque yo busco la naturalidad en mi forma de maquillar; huyo de lo extravagante o excesivo.

Muchos maquilladores hablan del «poder del maquillaje». Para ti, ¿qué significa realmente maquillarse?

Para mí, el maquillaje es una parte más de la identidad personal. Está bien seguir los consejos de maquilladores y expertos, pero al final, si tú toda la vida has usado la raya en color azul, eso forma parte ya de tu identidad y, si te lo cambian, no te sentirás tú misma. Si eres maquillador, es importante saber sacar partido a tu cliente, pero es aún más importante respetar su identidad para que no se vea rara y se siga reconociendo en el espejo.

Dices que el maquillaje también es para hombres. ¿Sigue habiendo prejuicios o crees que la sociedad está más abierta que hace unos años?

Sigue habiendo un sector pequeño de la sociedad que no encaja la idea de que el maquillaje lo usemos los hombres. Lo irónico de esto es que el maquillaje, en todas las culturas desde sus inicios, fue creado para hombres. Chamanes, aristócratas, guerreros... lo usaban para distinguirse socialmente; la mujer lo ha acogido posteriormente. Fue después de la Revolución francesa cuando el maquillaje dejó de usarse en hombres en Occidente para evitar ser relacionados con la alta sociedad de la época, que estaba siendo perseguida por el pueblo.

¿Cuál ha sido el comentario más raro o inesperado que te ha llegado en redes?

Una mujer —y recalco lo de mujer— me comentó que «no debía invadir espacios femeninos», refiriéndose a que no debía hablar de maquillaje siendo hombre porque ese espacio era solo para mujeres. Me resulta duro ver cómo hay mujeres que quieren limitar todavía los oficios según el sexo que tengas, sobre todo después de lo que le está costando a la mujer la igualdad real y poder estar en todos los espacios de la sociedad.

¿Qué tendencia de maquillaje eliminarías para siempre y cuál crees que ha llegado para quedarse?

Es muy personal, pero yo no puedo con el delineado en forma de pico en el lagrimal; pienso que no le queda bien a nadie. En cuanto a la que llega para quedarse, sin duda, las bases de maquillaje de acabado natural. Ni muy mates ni muy brillantes.

Si pudieras maquillar a cualquier persona del mundo, ¿a quién elegirías y por qué?

¡No te lo esperas! Me encantaría maquillar a Carlos Alcaraz: primero, para seguir derrumbando la idea de que el maquillaje es solo para mujeres; segundo, porque creo que se le puede sacar mucho partido; y tercero, porque es nuestro murciano más internacional.

¿Qué no veríamos nunca en tu perfil, aunque garantizara millones de visualizaciones?

Polémicas con otras personas y que conste que podría tenerlas, pero me las guardo para mí. No hay mayor desprecio que no hacer aprecio. Hay personas que me han hecho mucho daño dentro de las redes sociales e incluso me han intentado perjudicar, pero al final la gente no es tonta y el tiempo las ha puesto en su sitio; yo no he necesitado defenderme ni entrar en polémicas.