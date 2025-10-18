Xavier Mascaró invoca en Verónicas a presencias arcaicas de todo el mundo

El internacional escultor Xavier Mascaró tomó este viernes la Sala Verónicas de Murcia. Lo hizo con una muestra titulada Del origen mágico en la que el artista, nacido en París hace 60 años, invoca a presencias arcaicas por medio de varios grupos escultóricos de gran escala y mediano formato, alguno incluso realizado ex profeso para este proyecto expositivo, señaló el creador.

Lo hizo durante la presentación de la muestra, acto previo a la inauguración y en el que el artista estuvo acompañado, además de por su comisaria, Cristina Carrillo, por la consejera Carmen Conesa, que habló de Mascaró como de «uno de los grandes referentes españoles de la escultura». Además, la titular de la cartera de Cultura señaló que las obras que se exhiben en Verónicas, si bien beben de «formas universales y arcaicas del arte», dan lugar a piezas «totalmente contemporáneas».

Al respecto, Mascaró añadió: «Cuando observo las obras de arte más antiguas, me parece bastante obvio que esta disciplina debió tener en sus orígenes una función mágica, de invocación y protección. Y para mí una parte de esa función sigue estando vigente en lo que yo produzco. Me sirve para conectar con algo que está más allá de mí». De hecho, los grupos que forman la exposición de la sala hablan de las emociones más íntimas y remotas, sin olvidar ese elemento mágico que le acompaña desde tiempos inmemoriales.

Así, por ejemplo, los bisontes que exhibe el artista en Murcia son, en cierta forma, un homenaje al arte rupestre de la prehistoria, mientras la serie de los guerreros hace referencia a representaciones en barro de civilizaciones antiguas, principalmente de la zona de África ecuatorial, así como de Asia y del Mediterráneo. La última serie, la de los custodios –hombres con máscaras de cabeza de toro–, también conecta con estas representaciones asociadas a las fuerzas naturales.

No obstante, cabe destacar por encima del resto un gran bisonte de cuatro metros que ejerce como pieza central de la muestra y al que Mascaró ha logrado dar forma después de meses de fundición en México a lo largo de este año. En torno a él giran los grupos escultóricos de guerreros y los keepers (custodios), fundidos en hierro, y también otro de caminantes y soldados realizados en aluminio.

Un joven saca fotos de las obras de Mascaró en Verónicas. / ISRAEL SANCHEZ

También hay que señalar que, por primera vez, esta obra que Mascaró llevaba planteando desde hace varios años –el gran bisonte que preside Del origen mágico– irá acompañada de un estudio preparatorio en miniatura con piezas realizadas en bronce y cuadernos de bocetos, para que el visitante pueda adentrarse en el proceso creativo del artista.

Completa la muestra una serie de máscaras, vídeos y pinturas en óleo y acrílico sobre cartón. Y es que, además de en lo ya señalado, este proyecto se centra en la importancia de la elección de los distintos materiales escogidos en la escultura, y que, según el creador, influyen en las emociones y el mensaje que transmite la obra, determinando su interacción entre el espacio y la luz. Además, sirve para ratificar la maestría el español en la utilización del hierro, el bronce y el aluminio.

Además de las esculturas, Mascaró expone otro tipo de piezas. / ISRAEL SANCHEZ

En cualquier caso, Cristina Carrillo concluyó que «la exposición, que plasma un diálogo con la historia y las grandes civilizaciones, nos muestra como el gran arte se ha construido siempre en base a dos elementos: la fuerza y la atemporalidad», y la obra de Mascaró –en hierro, bronce o aluminio, da igual– está sobrada de ambas. Los curiosos podrán comprobarlo en Verónicas hasta el 11 de enero, en horario de martes a sábado de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas y los domingos y festivos, solo en horario matinal.