Carlos Vudú: Un firme defensor de la energía y el espíritu del rock

Si hay algo con lo que comulgo firmemente con el músico al que me dispongo presentar es que ambos compartimos una profunda creencia en la energía, el espíritu y la longevidad de un género, el rock and roll. Ambos estamos de acuerdo en que tener fe en un espíritu que va más allá de este estilo musical puede no resultar todo lo cool que se espera, pero nos hemos empeñado en mantener la actitud como si de nuestra evolución vital y cultural se tratase y, hasta ahora, a ninguno nos ha ido mal.

Actualmente la energía del nuevo miembro de mi banda se reparte entre Carlos Vudú y el Clan Jukebox y Oh Bro!, la banda de americana y folk rock que tiene junto a Miguel Bañón y Pito Hervás, con la que anda inmerso en la preparación de un segundo disco de temas propios. También se reúne de tarde en tarde con amigos de Ruto Neón y Sra. Robinson para tocar como Santa Eulalia, banda de covers rock actuales, de canciones de The Strokes, Mando Diao y Arcade Fire, entre otros. Y es que Vudú vive un eclecticismo constante que transmite junto a las formaciones a las que pertenece. Músicos y bandas como Tom Petty, Ryan Adams, The Black Crowes, Quique González, M-Clan y Calamaro puede que hayan sido sus referentes.

Ahora, el abanico sonoro se ha abierto y se considera «menos pureta y más disfrutón»; las etiquetas, para la ropa nueva.

Mientras hablamos suenan las canciones que le emocionan, entre las que no pueden faltar Imposible Germany, de Wilco; American girl, de Petty, y Born to run, del Boss, lo que convierte esta entrevista en una delicia.

En este punto, Carlos Vudú tiene todas las ganas enfocadas en la promoción de su disco III, que se estrenó con el Clan Jukebox el pasado 3 de octubre en todas las plataformas y presentará esta noche de sábado en la Sala REM (Murcia), como inicio de la gira Vuela alto Tour, que pretende pisar los escenarios de todas las ciudades posibles. Tras presentar Cartas marcadas (2010) y Gigantes (2015) llega el turno de este proyecto catalogado por quienes ya lo han escuchado como ejercicio de estilo y trabajo de autor que suena a banda, con estribillos adictivos y letras inspiradoras.

«Gigantes ha llegado a su fin y en cierto sentido empieza una nueva vida para mí, y ya iba tocando. Es otoño y sienta muy bien, me envuelve una bonita melancolía. En fin, que lo mismo suena moñas, pero cumplir años y sacar discos va de eso. Supongo que le pasa a muchos músicos: relacionas tu vida y sus acontecimientos, no con el año en que aquello sucedió o tu edad, sino con el disco que estabas gestando o la gira en la que estabas metido».

Los músicos que acompañan a Vudú en esta batalla son sus habituales Pedro Teruel (guitarras), Lucas Albaladejo (teclados), Sergio Masgrau (bajo) y Juan Gomariz (batería). Y ha sido editado por el sello Rambla Discos. «III es un disco que marca un antes y un después, son diez canciones que arden por dentro con un sonido crudo, actual y más directo que nunca». Vaya desde aquí una ovación para esas compañías enfocadas en producir y promocionar a artistas locales y de la escena independiente.

La sensación que transmite mi invitado es la de haber hecho un disco del que sentirse orgulloso. La banda suena tal como han pretendido, tanto en sesiones de estudio como en directo, y eso es lo que en unas horas demostrarán sobre el escenario.

Si hay una evidencia es que la a escena murciana está increíble. Puede parecer muy tópico, pero es así. En cada evento, festival o certamen se conocen a nuevas bandas y, lo más importante, de calidad, independientemente del estilo que manejen. Para Vudú y para muchos, nuestra ciudad, a nivel musical, se ha despojado de prejuicios a la hora de jugar o experimentar, y eso es importantísimo para mantener el nivel que desde hace décadas anda imponiendo esta tierra colmada de músicos con talento. Tu talento, admirado Carlos, se demuestra sobre las tablas y esta noche toca, de nuevo, dictar cátedra.