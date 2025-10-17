La Santa Cecilia, rock latino y multiculturalidad en el Teatro Circo de Murcia

La Santa Cecilia, agrupación referente del rock latino y la multiculturalidad formada en 2007 en Los Ángeles por músicos de raíces mexicanas, ha construido una sólida carrera fusionando sonidos tradicionales con pop y rock alternativo, explorando un amplio abanico de géneros (cumbia, bossa nova, rock, jazz...). Con su álbum debut, Treinta Días (2013), consiguieron un gran éxito, especialmente con el single Ice el Hielo, que se convirtió en un himno para los catorce millones de habitantes sin papeles de Estados Unidos, y les hizo ganar el Grammy al Mejor Álbum de Rock Latino, Urbano o Alternativo.

La Santa Cecilia comenzó su carrera dando serenatas a los transeúntes en las esquinas de la calle Olvera del centro de Los Ángeles. Son un fenómeno musical que ha girado de costa a costa, ha colaborado con Elvis Costello, Bunbury, Fito Páez, Mon Laferte o Lila Downs, ha aparecido en Conan, y ha compartido escenario con John Paul Jones de Led Zeppelin.

Sábado 18 de octubre. Teatro Circo Murcia. 20:00 horas. 18 euros

Cantando sobre el amor, la pérdida y la decepción, la banda se ha convertido en la voz de una nueva generación bicultural en los Estados Unidos, totalmente inmersa en la música moderna, pero aún cercana a sus influencias latinoamericanas y a su herencia mexicana.

Llamada así por la patrona de la música, La Santa Cecilia, compuesta por José 'Pepe' Carlos (acordeón y requinto), el bajista Alex Bendaña, el percusionista Miguel 'Oso' Ramírez, y la vocalista 'La Marisoul', regresa a España con una esperada gira para presentar sus nuevos sencillos y los temas que han marcado su trayectoria. El álbum Cuatro Copas: Bohemia en la Finca Altozano (2023) marcó un hito en su carrera y les llevó a realizar su primera gira europea, actuando en rincones donde no lo habían hecho antes y enriqueciéndose en ese proceso de sumar nuevas culturas y estilos a su sonido.