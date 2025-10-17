Rozalén: "Mi trabajo me gusta mucho, y me encanta mi vida, pero hay que parar, y ya me toca"

Desde que salió El abrazo, su sexto álbum de estudio, la incansable Rozalén no ha parado. La cantautora albaceteña es una artista de lo más versátil: se ha atrevido con otro tipo de proyectos más allá de la música, entre ellos su papel como actriz en la obra 'Chavela', que narra cómo fueron los últimos días de vida de la gran artista mexicana Chavela Vargas, la última chamana.

Tras la cancelación del Hermosa Fest, Rozalén se transmutará en Chavela este finde en el Romea. Aprovechamos para volver a charlar del futuro, del reconocimiento internacional que le aguarda en Las Vegas, y de parar. Rozalén es un tesoro.

¿El álbum El abrazo y su gira te han dado muchas alegrías, incluyendo los premios. El disco habla de un proceso de «duelos y abrazos». ¿Qué te ha aportado la gira? A día de hoy, ¿sientes que ya has podido cerrar ese ciclo emocional que inspiró el disco?

Entre el año pasado y este, los premios de la Academia de la Música en España; ahora, el reconocimiento más bestia que me han hecho a nivel internacional: me van a dar en los Latin Grammys el de Leading Ladies en noviembre en Las Vegas. También el gran premio que los músicos tenemos es la cantidad de público que viene, y tengo la suerte de que esta gira es la que más asistencia ha tenido, y eso no se me tiene que olvidar, que tengo mucha suerte. Este disco, como son emociones universales que todos vivimos... Quizá ha sido ese el motivo por el que ha enganchado a la gente, y por supuesto que como esto lo hice sobre todo para mí, sobre todo en la parte de nostalgia y de duelos, si yo pienso el primer concierto que canté por ejemplo la canción de la muerte de mi padre, lo que sentí en ese momento y lo que siento ahora, te das cuenta de que todo se transforma, afortunadamente. Antes me costaba y me daba mucho dolor cantar algunas canciones; ahora se me sigue cayendo alguna lágrima, pero con una sonrisa en la cara. Y lo que también queda claro es que, en mi caso, los discos acompañan a mis procesos vitales... Está siendo mi trabajo y mis giras y todo lo que hago superterapéutico. Siento que algo se está cerrando, y ya estoy como más abierta a lo que viene.

En 2025 has lanzado el EP Rozalén por Chavela, con temas como Paloma negra, La Llorona y Macorina. ¿Qué significa para ti Chavela Vargas, para dedicarle un proyecto tan íntimo? ¿Cómo abordaste el reto de interpretar temas tan icónicos y con una carga emocional tan grande? ¿Hubo alguna canción que te costara más hacer tuya?

Me pidieron desde la discográfica y todo el equipo que, ya que hacía el teatro de Chavela, dejara inmortalizadas algunas canciones. Los arreglos son clavadicos a los de los macorinos [los músicos de Chavela], y esto, sobre todo para mí, ha sido un aprendizaje: el cantar canciones tan míticas, tan conocidas, y que nadie puede superar las de Chavela, me ha llevado a interpretar de otra manera, a llevar mi voz por ejemplo a unos graves que no suelo cantar, a que la interpretación está más por encima de la afinación... Sinceramente, esto es una gozada, cantar canciones así con músicos tan increíbles: Borja Montenegro y el otro guitarrista, Osvi Greco. Lo grabamos con ellos en directo, con la producción de Ismael Guijarro. Esto ha sido un caramelico. La más difícil de cantar creo que ha sido Paloma negra, porque va de muy grave a muy aguda, y luego Piensa en mí: ya no solo tienes el fantasma de Chavela, sino también el de Luz Casal, porque esa canción es tan de ella... Nadie tampoco va a cantarla mejor que Luz Casal; a ver cómo lo hacía yo para tener ahí respeto a las dos y simplemente hacerla mía de otra manera.

¿Cuándo? Hoy y Mañana a las 20.00 horas, el domingo, a las 19.00 horas ¿Dónde? Teatro Romea, Murcia ¿Precio? 26-34 euros

¿Qué te ha motivado a participar en Chavela, y cómo te sientes al interpretar a una figura tan icónica? ¿Cómo ha sido la acogida del público en el Teatro Marquina?

Lo del teatro de Chavela está siendo un aprendizaje muy muy fuerte, porque es la primera vez que hago teatro profesional, que es un reto increíble; encima, teniendo que ponerme en la piel de una mujer inimitable, que para mí es referente. O sea, muy difícil. Yo lo hago lo mejor que puedo, intento aprender cada día de Chavela, de la vida tan dura que tuvo, de cómo ella también se llevaba todo lo que ella sentía al escenario... He tenido momentos duros este año, y luego mucha suerte por mis compañeras que tengo en el escenario y por eso, por el aprendizaje, pero sí, duro, duro. ¡Dónde me he metido!

Vienes al Romea con este espectáculo que trata sobre los tres últimos días de Chavela. ¿Cómo crees que fueron esos días? ¿Tuviste que documentarte mucho? ¿Cuáles son los mayores retos que te has encontrado como actriz? ¿Es mucha la diferencia entre ser cantante y actriz?

La obra es dura precisamente por eso, porque al ser los tres últimos días de Chavela, la muerte, los cuidados paliativos, están muy presentes en la obra. Lo que pasa, que es lo que supongo que pasaría en esos días, es precisamente que tu vida te pasa por delante, te vienen a visitar las personas más importantes de tu camino... Es como un sueño, realismo mágico, y es muy emocionante, para lo bueno y para lo malo. Me tuve que documentar, evidentemente, y preparar, pero es que yo soy muy fan de Chavela desde hace mucho; ya sabía muchas cosas. Y luego retos... No tengo que imitarla, porque es imposible, somos varias Chavelas en juego, pero es acercarte a un aura diferente. Tienes que jugar a ser otra persona. Por ejemplo, yo me muevo mucho, soy muy expresiva, y ella se movía mucho menos. Tengo que jugar mucho a la contención, eso me ha costado. Lo de cantar... Cantar con un nivel de emoción mucho más superior a lo que yo acostumbro. Y la diferencia es que yo, como cantante, canto mi vida, y aquí estoy al servicio de obra, estoy trabajando para otra gente. Es muy guay, pero sí que tiene un punto diferente.

¿Qué crees que aportaría Chavela Vargas al panorama musical actual, marcado por el streaming y las redes sociales?

Chavela, por lo que parece, tenía un carácter bastante complejo. Yo creo que nos regalaría grandes momentos en redes sociales. Si la hubieran grabado, por ejemplo, en sus grandes borracheras o en las burradas que ella decía, nos hubiera dejado grandes momentos. Seguro que aportaba mucho.

Te has juntado con María Pelae en La Telenovela, una colaboración que mezcla flamenco y pop con sello propio. ¿Te tira el flamenco?

¡A mí me tira to! Hombre, lo que ha hecho María es una cumbia, es una canción de ella. Estábamos tardando en hacer algo juntas, porque ella y yo nos conocemos desde que llegamos a los madriles, y me parece que ella tiene un arte increíble. Hay mucha mezcla, claro, como ella es, pero a mí me tira todo. Es verdad que al flamenco le tengo mucho respeto, pero sí, no sé, intento aprender de cada cosica.

La industria musical actualmente exige publicar canciones cada poco tiempo, mientras que música como la tuya exige vivir experiencias. ¿Cómo afecta esa contradicción a la hora de componer, teniendo en cuenta que has manifestado tu intención de «parar de verdad» después de esta gira? ¿Crees que te dejarán llevarlo a cabo? ¿Qué proyectos futuros tienes en mente? ¿Las canciones salen cuando quieren ellas?

El 31 de diciembre voy a cerrar, a bajar el telón por tiempo indefinido. A lo mejor a los tres o cuatro meses ya el cuerpo me pide salsa, pero ha llegado un punto en el que me siento con un agotamiento mental y físico. Llevo como 15 años de no parar, de vivir cosas muy fuertes de todos los niveles. Si no las masticas, si no las digieres, es como si no las vivieras. Llevo cantando mi vida desde el primer disco, pero cada vez, como me estoy haciendo mayor, tengo como un punto más de profundidad, de plantearme qué quiero hacer con mi vida, qué es lo más importante, a qué estoy dedicando mi tiempo, si es normal estas velocidades y esta manera de ocupar mi tiempo, porque trabajo todo el rato, y mi trabajo me gusta mucho, y me encanta mi vida, pero hay que parar, y ya me toca. Lo que sí nos hemos ganado nosotros es que hemos estado trabajando tanto, tanto, tanto que ahora no tengo el miedo de «jo, ¿se van a olvidar de mí?». Por supuesto que, como todo es tan efímero, habrá gente que se canse de ti, o que si tardas mucho en volver, pues ya no vuelva, pero ya no será importante, y, como creo que dijo Ed Sheeran en La Revuelta, hay que aburrirse para crear, y quiero crear desde la calma, desde el silencio y el descanso. Vamos a ver qué pasa. Ese es mi proyecto: descansar el año que viene.