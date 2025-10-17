El rap de Nach, entre los grandes conciertos de este fin de semana en las salas de Murcia

Nach, la vertiente más poética del rap, actúa en la Mamba

Alabado por su calidad en la lírica, Nach retornaba al ruedo con su séptimo álbum de estudio (el octavo, si contamos por separado Ars Magna y Miradas), que veía la luz casi un año exacto después de su incursión en el slam poetry con Los viajes inmóviles. En A través de mí (2015) el rapero y poeta alicantino regresó a su sonido habitual, al rap puro y duro. Los productores y colaboradores dotaron de mayor variedad a ese impecable manual de rap orgánico y mordiente que rezuma honestidad y clase, y que contiene algunos de los mejores temas que ha dado el género en nuestro idioma. Nach es la mezcla perfecta de cabeza y corazón, de intelecto y pasión, de dureza y sensibilidad, porque es duro con quien abusa y sensible con quien precisa afecto.

Nach ha conseguido dos discos de oro, algo que no es habitual en un cantante de rap. Ha sido nominado en los Grammy Latinos a mejor videoclip, además de a mejor artista español en los premios MTV EM, y al Goya en la categoría de mejor canción original, por la película Verbo. Convertido en uno de los máximos exponentes del hip-hop, siempre se ha movido cómodamente por terrenos alejados en principio de ese lenguaje musical, en un afán por investigar y abrirle nuevos campos. Eso sí, en la vertiente más poética.

Ahora Nach vuelve con Destino, evolución de un artista que ha sabido madurar sin perder la esencia; un disco que mira hacía delante sin olvidar el camino recorrido. Cuando la inmediatez lo domina todo, él apuesta por el directo como un espacio de conexión auténtica, donde la emoción se vive sin intermediarios. Cuando parecía difícil seguir escalando en su apabullante construcción de épica lírica, vuelve a conseguirlo. La delicadeza más pura y la potencia más arrolladora.

Sábado 18 de octubre. Sala Mamba, Murcia. 21.00 horas. 27,50 euros

Carole Alston tan dulce y oscura como la miel de caña

Carole Alston / L.O.

Originaria de Washington D. C., con una voz fantástica, distintivamente personal - tan dulce y oscura como la miel de caña: así la describía el Financial Times-, la vocalista norteamericana de jazz, gospel y blues Carole Alston ha desarrollado una extensa carrera profesional alternando su actividad en el ámbito del jazz – actuando en numerosos festivales y clubes de todo el mundo-, con el teatro, donde, además de su extraordinaria capacidad vocal, también ha demostrado su talento como actriz, trabajando en musicales bajo la dirección de grandes maestros como Leonard Bernstein, quien dejó clara su admiración por ella en numerosas ocasiones.

El álbum de Alston My Little Brown Book (2015), dedicado a las composiciones del legendario Billy Strayhorn, obtuvo una extraordinaria acogida por parte de la crítica especializada. En cuanto al teatro musical, en su currículum figuran Jesuchrist Superstar (A. Webber), Kiss me Kate (Cole Porter), West Side Story o Trouble in Tahití ambas bajo la dirección de Leonard Bernstein. Asimismo ha compartido escenario con grandes artistas de un amplísimo espectro dentro de la escena musical internacional, desde actuaciones como invitada de la prestigiosa Vienna Philarmonic Orchestra junto a José Carreras a apariciones en los mejores escenarios y festivales de Jazz.

En definitiva, Alston añade a su vasto conocimiento del lenguaje jazzístico su talento para el gospel y el blues, que, unido a su gran experiencia y a una extraordinaria presencia escénica, hacen de ella una de las más interesantes vocalistas de su género en la actualidad. A Jazzazza Jazz Club viene con una potente formación de quinteto que completan Enric Peidro al saxo tenor, Joel Gonzalez al piano, Miquel Álvarez al contrabajo y Xavi Hinojosa a la batería.

Sábado 18 de octubre. Jazzazza, Murcia. 22.00 horas 26 euros en Mesa / 17 euros General

El Gran Quilombo, celebrando el rock argentino en Garaje Beat

El Gran Quilombo es una poderosa banda creada para homenajear a grandes músicos y grupos del rock argentino, encabezada por tres argentinos expertos en rock... argentino: Eric Pozzo (Buenos Aires), Ariel Ciganda (Ayacucho) y Pablo Fernández (Mar del Plata). Los tres llevan afincados en Málaga casi dos décadas, tocando con multitud de bandas.

En esta gran fiesta temática para que, además de cualquier persona interesada, los argentinos residentes en España se reencuentren con sus hermanos patrios, celebren su cultura y canten los grandes éxitos rockeros de su país. se homenajeará a iconos como Soda Stereo, Los Redondos, Charly García, Spinetta, Fito Páez... Una noche llena de emoción, recuerdos y rock, donde cada acorde hace viajar al pasado y revivir grandes momentos. La excusa perfecta para reencontrarse con amigos, conocer a otros argentinos en la ciudad y celebrar juntos la cultura argentina.

Viernes 17. GBC. 22.00 h. 15 euros

Corazones Eléctricos, amor y rabia en La Yesería

Corazones Eléctricos / L.O.

Tras finalizar Uzzhuaia (uno de grupos españoles de hard rock con más poderío de los últimos 15 años), Pau Monteagudo su cantante, empezó a escribir nuevas canciones que dieron lugar al nacimiento del trío Corazones Eléctricos, cuyo sonido, enraizado en los 70, tiene reminiscencias de los 90 y matices que recuerdan a lo mejor de Hellacopters, Queens of Stone Age o Foo Fighters. Su epónimo primer disco fue muy bien recibido por público y prensa; y sorprendió, al poder escuchar al cantante también tocar la guitarra.

En su segundo disco, Arte y Oficio, Corazones Eléctricos volvían a explorar una gran amplitud de estilos dentro del rock. Contrastan canciones más íntimas con otras más potentes y viscerales dejando ver una clara influencia de los 90, en la mejor tradición ‘powertrio’. Presentarán su último álbum, De amor y rabia (2023). Orgánicos y espontáneos, cumplirán con las expectativas más exigentes de cualquier fan del rock

El broche final a la gira De amor y rabia será un especial concierto de cierre a una etapa intensa y vibrante, con el poderoso directo que caracteriza a Corazones Eléctricos: puro rock, energía desbordante y emoción a raudales para disfrute de rockeros, metaleros e indie-rockers. Prometen una noche de alto voltaje para celebrar la despedida de esta gira.

Viernes 17. La Yesería. 21.30 h. 15 euros

Morti, energía, introspección y sonido puro

Tras acompañar a Sôber en su gira 30º Aniversario, Morti presenta gira propia: Intemporal Bifronte, con la que viene a Murcia. El cantante y compositor de rock barcelonés, con más de dos décadas de trayectoria, recorrerá los momentos más significativos de su carrera, desde sus inicios -en bandas como Skizoo, Inmune, Bushido, El Fantástico Hombre Bala y Exmundus, hasta sus composiciones como solista: "Apelando al espíritu intemporal que define mi repertorio más emblemático [...] interpretaré como nunca y con mirada bifronte los temas más significativos de mis proyectos, haciendo además un homenaje especial al primer disco de Skizoo, al cumplirse veinte años de su publicación", ha comentado. El concierto de Murcia será en formato eléctrico, diseñado para emocionar y conectar con distintas generaciones. La puesta en escena combina energía, introspección y sonido puro.

Durante toda la gira, Morti está acompañado por House of Dawn, que ejercen como teloneros oficiales en todas las fechas, y que, con un sonido 100 % americano -fusionan Southern rock, metal, post-grunge y country-, se han consolidado como una de las bandas más potentes de la escena actual.

Viernes 17. Sala Spectrum. 21 h. 20/25 euros