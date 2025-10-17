Teatro
Molina abre la puerta al misterio con Agatha Christie
L.O.
El Teatro Villa de Molina se entrega este sábado al misterior de la mano de un clásico: Asesinato en el Orient Express. Con el popular Juanjo Artero (Verano azul, El comisario, Servir y proteger) en el papel del icónico Hércules Poirot, Pinkerton Espectáculo y Saga Producciones presentan esta nueva adaptación de la obra de Agatha Christie con once intérpretes sobre el escenario -dirigidos por Jose Saiz-y una potente puesta en escena con la que este montaje promete convertirse «en una experiencia cautivadora y llena de emoción».
La historia se remonta a los años treinta, con Poirot de viaje en el Orient Express. En plena noche, una tormenta aísla el tren y, a la mañana siguiente, uno de los pasajeros aparece asesinado. Con el asesino aún a bordo, el detective belga se enfrenta a uno de los casos más desafiantes de su carrera.
¿Cuándo? Mañana, 18.00 horas
¿Dónde? Teatro Villa, Molina
¿Precio? 30 euros
- Qué carreteras unirá y qué atascos aliviará el Arco Noroeste: todo lo que necesitas saber sobre la nueva autovía en Murcia
- Inician esta noche las obras en el Arco Noroeste de Murcia para integrarlo en la A-30
- Corte total de agua en San Pedro, San Javier y Los Alcázares por la infiltración de barro en el canal del Taibilla
- El mercado 'vintage' con ropa de grandes marcas a 9 euros llega a Murcia
- Por qué hay una 'absurda' isla en el centro de la Región de Murcia donde 'no llueve' mientras alrededor diluvia
- La feria outlet regresa a Alfonso X en Murcia con 30 comercios
- Viola a su prima en Fuente Álamo y en lugar de ir a la cárcel asiste a un curso de educación sexual
- Los nuevos estatutos de la UMU abren la puerta a las elecciones más reñidas