Molina abre la puerta al misterio con Agatha Christie

El Teatro Villa de Molina se entrega este sábado al misterior de la mano de un clásico: Asesinato en el Orient Express. Con el popular Juanjo Artero (Verano azul, El comisario, Servir y proteger) en el papel del icónico Hércules Poirot, Pinkerton Espectáculo y Saga Producciones presentan esta nueva adaptación de la obra de Agatha Christie con once intérpretes sobre el escenario -dirigidos por Jose Saiz-y una potente puesta en escena con la que este montaje promete convertirse «en una experiencia cautivadora y llena de emoción».

La historia se remonta a los años treinta, con Poirot de viaje en el Orient Express. En plena noche, una tormenta aísla el tren y, a la mañana siguiente, uno de los pasajeros aparece asesinado. Con el asesino aún a bordo, el detective belga se enfrenta a uno de los casos más desafiantes de su carrera.