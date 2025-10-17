Kika Frutos da rienda suelta a su vis cómica en Molina

El Teatro Villa de Molina de Segura abre esta noche sus puertas a la reportera e influencer murciana Kika Frutos, que se encuentra presentando su primer espectáculo de comedia en vivo: La tele que me parió. En él, esta carismática presentadora realiza un nostálgico repaso generacional en clave humor por los programas, personajes y momentos televisivos más destacados de las últimas décadas, y que «en gran medida son responsables de las (desequilibradas, histriónicas y emocionalmente maltrechas) personas que somos, todos, a día de hoy», señala Frutos.

Kika, que se ha ganado el cariño del público con su naturalidad y desparpajo, ha demostrado desde sus inicios en la televisión que la risa es su idioma materno, y ahora aprovecha su dominio de la matería para dar forma a un espectáculo tan irreverente como cercano.