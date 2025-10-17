Dani Rovira revela en Cartagena que la tristeza es parte de la vida
L.O.
Tras estrenarlo en Netflix durante el pasado verano, el cómico malagueño Dani Rovira, uno de los más queridos del panorama nacional, se ha echado a la carrera para presentar Vale la pena en los principales escenarios del país, entre ellos, el Auditorio El Batel de Cartagena. De hecho, el también actor -especialmente popular es su papel protagonista en la saga de Ocho apellidos vascos- se subirá mañana al escenario principal de la ciudad portuaria y también lo hará el domingo, para una cita doble con el público de la Trimilenaria que apunta a lleno absoluto: apenas quedan algunas entradas para el segundo pase, con el primero ya totalmente completo.
Con una duración de casi dos horas, Rovira invita a los espectadores a «llorar de la risa y viceversa», sugiriendo una experiencia que irá más allá de la carcajada fácil. La premisa central del show es que, si bien la vida «vale la pena», la pena en sí misma también tiene su valor y su lugar en nuestras vidas. Así que se hablará de la pérdida, del duelo..., pero siempre con el humor clásico de Rovira.
¿Cuándo? Mañana y el domingo, 19.00 horas
¿Dónde? Auditorio El Batel, Cartagena
¿Precio? 28/30 euros
