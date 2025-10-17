Carolina Durante: "Ahora para mí el éxito es hacer un disco impepinable. Ojalá lograrlo"

l Welcome - Estrella de Levante, organizado en colaboración con la Universidad de Murcia, vuelve como una de las grandes citas del otoño universitario, encabezado por Carolina Durante y el murciano Walls, que regresa con ¿Cuántas penas vale tu amor?, donde confluyen raíces, familia y sentimiento. Él será el encargado de abrir la noche.

Pero los ‘cabezas’ son los madrileños. Porque Carolina Durante han demostrado ser una banda imprescindible en su gira más grande hasta la fecha (incluye el festival Coachella). Presentan Elige tu propia aventura, grabado en Bristol con Ali Chant (Yard Act, Lime Garden) como productor. El cuarteto madrileño se ha convertido en referencia principal dentro del indie español; pasaron de cantar a los ‘cayetanos’ a llenar el WiZink y colaborar con Rosalía (les acompaña en Normal). No paran de ascender.

Con su cantante, Diego Ibáñez, charlamos sobre su éxito y su rodilla. Lo han conseguido: después de Hamburguesas es imposible no convertirse en una banda generacional. ¿A quién no van a gustarle las hamburguesas, el fútbol, su madre? O recordar que los amigos siempre suman más que los demonios, aunque pierdan en número.

¿Cómo vas de la lesión en la rodilla? ¿La vida sigue igual, como cantaba Julio Iglesias?

Mejor que hace un mes y peor que dentro de un mes. No sigue igual, no, pero espero que la rehabilitación dé sus frutos y en unos meses pueda estar de nuevo pegando saltos y bailando tranquilamente sin pensar en que se me puede ir la rodilla a Cuenca en un mal gesto.

Ha sido vuestra gira más grande. ¿Cómo la habéis vivido? ¿La lesión os hizo modificar el espectáculo?

No realmente. Si que es verdad que, al estar yo mas quieto al principio, insistía al resto para que se movieran más, para que llenarán el escenario. A mí me ha costado mucho. Especialmente al principio era muy incómodo cada viaje que hacíamos, y después de cada concierto tenía la rodilla como el brazo de Popeye. Pero me ha gustado ver que aunque yo no esté al cien por cien físicamente, la gente que viene a vernos puede estarlo igualmente. El último concierto que dimos antes de operarme, en Madrid, en Prado del Rey, es uno de los más increíbles y especiales que hemos dado nunca.

El título Elige tu propia aventura sugiere decisiones y caminos. ¿Hay una narrativa subyacente o un concepto que guió la composición de este disco?

Qué va. Con las canciones que hacemos se forma un bulto, y a ese bulto hay que darle un nombre. A este disco le pegaba ese nombre.

¿Os habéis salido del guión a probar cosas nuevas, tomando caminos inexplorados para seguir creciendo como banda? Se aprecia giro de sonido (hacia la melodía y cierta psicodelia), y también de temática (menos risas, un poco más de amargura). En este disco cantas mucho más que gritas. ¿Qué disco queríais hacer?

No sé qué disco queríamos hacer, pero muchas de las cosas que teníamos en mente se llevaron a cabo, así que estoy contento con ello. Yo quería cantar más, y canté más.

Es la primera vez que grabáis fuera de casa, en Bristol, y con un productor extranjero, Ali Chant. ¿Por qué él, y cómo fue la experiencia en el estudio? También habéis tenido colaboradores como Pete Judge y el multiinstrumentista David Grubb, que le han dado un nuevo empaque sonoro a vuestro estilo. ¿Cómo surgió la idea de incorporar estos elementos, y qué buscabais conseguir con ellos?

Fue increíble. Le elegimos a él porque había hecho cosas que nos gustaban mucho, y sabíamos que podría encajar con lo que teníamos en mente. La idea de meter nuevos instrumentos en juego la teníamos clara desde un principio, y Ali Chant nos animaba a ello si en algún momento se atascaba algo.

«Mis amigos suman más que mis demonios», cantas en Hamburguesas. La historia de Carolina Durante es la de una banda que pasó de cantar a los ‘cayetanos’ a llenar el WiZink y colaborar con Rosalía . ¿Eso es el éxito? ¿Cómo lo estáis gestionando?

La idea del éxito para mí ha ido cambiando a medida que han pasado los años. Si hace unos años, cuando se formó el grupo, me hubiesen hecho esta misma pregunta, la respuesta habría sido otra. Y respondiendo a lo que yo concebía como éxito hace años, te digo que obviamente sí, que lo hemos logrado todo y más. Ahora para mí el éxito es hacer un disco impepinable. Ojalá lograrlo.

El año que viene, en abril, vais a formar parte del cartel del Coachella, el festival más grande del mundo. ¿Cómo os sentís ante esta oportunidad? ¿Os estáis preparando para ello o ya vais entrenados de esta gira?

Ya vamos entrenados, la verdad. Ahora estamos viendo si hacer algo especial o tratar de hacer un concierto lo mas cercano posible a lo que estamos haciendo aquí. Tenemos muchas ganas de ir para allá.

Elige tu propia aventura os ha catapultado. ¿Cómo habéis vivido este gran crecimiento? También estáis creciendo como grupo y como personas. ¿Cómo vivís esa transición, ese paso del tiempo dentro del grupo?

Este año ha sido de los mejores desde que comenzamos. Nos hemos sentido muy queridos en todas partes, se ha unido gente nueva a la banda, y eso es algo que ha dado aire fresco a la hora de girar y estar por ahí… Hemos encabezado nuestros primeros festivales y ha sido la primera vez que llevábamos un buen grupo de gente girando con nosotros por la escenografía y tal. Yo personalmente estoy muy orgulloso del grupo, de lo que hemos logrado y cómo lo hemos hecho.

Creo que ya tenéis algunas canciones para el próximo disco. ¿Por dónde van los tiros? ¿Reflejan el momento dulce que estáis viviendo, o dais visibilidad a cómo vive la gente de vuestra generación (vivienda, precariedad laboral...)?

Lo único que sé es que quiero hacer un disco más alegre que el anterior, y de momento está ahí ahí la cosa.