Los Amigos del Tenorio inician mañana su gira más ambiciosa en el Museo Minero de La Unión

Se acerca la que para algunos es la noche de Halloween. Otros, en cambio, más apegados a la tierra y a la soleminidad de estas fechas, se preparan para la Noche de Difuntos. Y, mientras, un grupo de actores apuran las últimas horas de ensayos antes del estreno, un año más, del Tenorio, una tradición con fuerte arraigo en la Región y en la que tanto los primeros como los segundos son bienvenidos.

Y son muchas las compañías que a lo largo y ancho de nuestra Comunidad montan espectáculos con el icónico texto de Zorrilla, pero una de las más veteranas es la que conforman los Amigos del Tenorio, capitaneado por Elvira Pineda, la eterna Doña Brígida. Ella, frente a otras adaptaciones más libres, defiende un montaje fiel al texto del vallisoletano; adaptado en función del escenario, pero siempre ajustado a la idea del autor. Y también respetuoso a nivel estético con cómo él imaginó este drama romántico, con una cuidada producción.

Con ello y un numeroso elenco de amantes del Tenorio, este sábado inauguran en el Museo Minero de La Unión –a las 12.30 para estudiantes y a las 20.00 horas para público general– una gira que el domingo llegará al Teatro Ginés Rosas de Totana y que la semana que viene viajará a Ibiza, para regresar a Murcia capital y presentarse en el Villegas los días 31 y 1 de noviembre, como mandan los cánones. Después, el día 2 estarán en el Infanta Elena de Alcantarilla; el 8, en el Real Coliseo Carlos III de San Lorenzo del Escorial; el 15, en el Concha Segura de Yecla; el 22, en el Geli Albaladejo de San Pedro, y el 29, en el Enrique Tierno Galván de Lorquí.