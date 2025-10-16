Siloé regresan a Murcia con dos llenos y tres temas nuevos

Siloé es una de las bandas con mayor progresión de este 2025. Su último trabajo, Santa Trinidad (2023) le ha colocado a la cabeza del indie nacional junto a grupos como Viva Suecia, con quienes estrenaron recientemente una canción, Sangre, perteneciente al último disco de los murcianos. Y ellos, entretanto siguen girando y exprimiendo un álbum con hits como Todos los besos, Si me necesitas, llámame, Que merezca la pena y Esa estrella.

De hecho, el trío vallisoletano estuvo recientemente en el Pre B-Side de Molina de Segura tocando estas mismas canciones, aunque por todos sus fans es sabido que, desde hace tiempo, trabajan en nuevo material. Es más, durante aquel bolo anunciaron la fecha de estreno de tres temas nuevos: el 15 de octubre; es decir, hoy.

Pero las canciones no aparecerán en Spotify y como cortes de un nuevo disco –no todavía–, sino que se las enseñarán a sus fans en directo, en concreto en el concierto que esta noche ofrecerán en la Sala Mamba! de Murcia y que cuenta con entradas agotadas. Tampoco quedan tickets para el de mañana en este mismo espacio, pues este fue el primero que Siloé anunció: las entradas se vendieron en poco más de doce horas.

Como curiosidad, los tickets se vendieron en dos modalidades: a 30 euros la general y una especial de 100 euros que incluye early acces, encuentro con la banda, un vinilo deluxe de Santa Trinidad, una púa y una foto con el grupo.

Además, cabe señalar que el pasado martes el grupo publicó un carrusel de fotos en Instagram de uno de sus últimos conciertos con un esperanzador mensaje para sus fans: «Esta semana tenemos algo grande que contaros...». Así pues, con toda la expectación, las ganas y el cariño, Siloé regresan hoy a Murcia para dos bolos que prometen ser muy especiales tanto para los fans como para ellos mismos.