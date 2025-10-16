Cita doble con Dakris, ‘El Mago Invisible’, en el Auditorio El Batel

El Auditorio El Batel de Cartagena se prepara para vivir, hoy y mañana, dos noches de magia. Pero no de una magia cualquiera, sino de una de primer nivel, a cargo de un ilusionista en cuyo curriculum figuran premios como el Nacional de su categoría o el de Mejor Mago del año 2012. Hablamos de Dakris, también conocido como ‘El Mago Invisible’, que llega a la ciudad portuaria con su nuevo espectáculo, Nada es lo que parece.

Y el menú que tiene preparado el valenciano no puede ser más completo: reletransportaciones, desapariciones, mentalismo, ilusiones con objetos del público... Porque Dakris maneja prácticamente todas las modalidades de magia. De hecho, asegura que su intención es «borrar la fina línea que separa la realidad de la imaginación», de modo que el público puede plantearse la idea de que «todo es posible».

Con una propuesta que es, además, sumamente interactiva, ‘El Mago Invisible’ tiene prácticamente vendida la totalidad del aforo de El Batel para mañana, aunque para hoy hay más alternativas –y, sobre todo, más cercanas– desde 24 euros. Ambas funciones comenzarán a las 21.00 horas.