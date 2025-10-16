Más de 8.000 jóvenes se convierten en jurado literario con los Premios Mandarache y Hache 2025

La 21ª edición de los Premios Mandarache y Hache del Ayuntamiento de Cartagena se ha presentado este jueves con la presencia de la alcaldesa, Noelia Arroyo, y el concejal de Juventud, José Martínez, acompañados por el director del centro, Manuel Díaz, y los profesores Enrique Pineda y Elena Gisbert del Departamento de Lengua y Literatura, así como el técnico que coordina el programa en Juventud, Alberto Soler.

La alcaldesa ha informado de la apertura de inscripciones, que será hasta el 31 de octubre para los centros de secundaria, y hasta el 19 de diciembre para universidades, convocando oficialmente un año más el mayor jurado literario del mundo, que el pasado curso escolar lo conformaron más de 8.000 jóvenes del municipio de Cartagena en España y también de las Cartagenas de Colombia y Chile, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

"Mandarache casi ha doblado el número de inscripciones en los últimos 3 años", ha destacado la alcaldesa, pasando de casi 5.000 inscritos en 2022 a los más de 8.000 mil jóvenes en la pasada edición. "Veintiún años después de su nacimiento, el proyecto sigue sumando centros de enseñanza con la incorporación del CIFP Carlos III o el Colegio Leonardo Da Vinci de Los Belones, además de su crecimiento en las otras orillas de Colombia y Chile, donde aumentamos comités de lectura gracias a su incorporación al Premio Hache", ha apuntado.

Las inscripciones se realizan en comités de lectura en la página web del premio. Cada comité está compuesto por 6 jóvenes y el año pasado se inscribieron cerca de 1.400 comités de lectura.

El director del centro, Manuel Díaz, ha subrayado "la importancia del Proyecto Mandarache en la vida del instituto, por su capacidad para convertir la lectura en una práctica compartida de aula y de centro, que conecta a estudiantes, familias y profesorado".

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, en la presentación de los premios / Felipe G. Pagán / Ayuntamiento de Cartagena

El IES Prado Mayor de Totana, centro invitado

Este curso escolar, el centro invitado de otro municipio será el IES Prado Mayor de Totana, de manera que una treintena de sus estudiantes podrán leer, votar y participar en todas las actividades junto al alumnado de Cartagena.

'Un libro te marca' es el lema de la nueva convocatoria, que refleja el gesto de doblar la esquina de un libro. Además, se han renovado las estatuillas que recibirán los autores ganadores.

Los centros de secundaria podrán apuntarse hasta el 31 de octubre y las universidades hasta el 19 de diciembre. La gala final se celebrará el 8 y 9 de mayo en El Batel

"Mandarache y Hache son mucho más que premios: son una manera de acercarnos a los libros y a los escritores, de descubrir nuevas historias, debatirlas y sentir que la lectura forma parte de nuestra vida. Nos enseñan que leer no es solo estudiar, sino emocionarnos, dialogar y conectar con los demás", ha destacado Noelia Arroyo.

Los Premios Mandarache y Hache están impulsados por el área de Juventud del Ayuntamiento de Cartagena y tienen el apoyo de la Dirección General del Libro, la Lectura y el Cómic del Ministerio de Cultura.

El IES Ben Arabí ha acogido este jueves la presentación de los Premios Mandarache y Hache / Felipe G. Pagán / Ayuntamiento de Cartagena

Finalistas 2026

Las obras finalistas de los Premios Mandarache y Hache 2026 han sido elegidas por el Grupo Promotor del Mandarache, formado en su mayoría por decenas de docentes de los centros escolares participantes, tras meses de lecturas y debate. Las seis obras seleccionadas, tres finalistas para cada categoría, fueron ya desveladas y anunciadas públicamente durante la gala de entrega de premios el pasado mes de mayo.

El Ayuntamiento de Cartagena ya ha adquirido ejemplares de las obras para entregar a los comités de lectura de jóvenes que se inscriban como jurado.

La profesora Elena Gisbert, del Departamento de Lengua y Literatura del IES Ben Arabí, ha presentado a las obras finalistas del Premio Hache 2026 que son 'Un lobo dentro', de Pedro Mañas, una narración sobre el tránsito de víctima a agresor en un contexto escolar, que muestra cómo el miedo puede convertirse en herramienta de poder y cómo el acoso deforma la identidad.

'Lamusa', de May López, que transcurre en Villamarea de la Sal, donde leyenda olvidada retorna mientras Brenda afronta un legado oscuro; una historia de atmósfera fantástica sobre el miedo, el arte y la memoria de una comunidad. También 'Las cien tormentas', de Beatriz Giménez de Ory, una fábula poética sobre Babbo, un hombre solo que encuentra en Vallande una segunda oportunidad y una familia, con el afecto como motor de transformación.

El profesor Enrique Pineda, también del IES Ben Arabí, ha presentado a las obras finalistas del Premio Mandarache que son 'Al universo no le interesa tu vida', de Borja Echeverría, unos relatos que mezclan humor y crítica para mirar lo cotidiano y la cultura popular desde el absurdo, también 'El sueño de toda célula', de Maricela Guerrero, una poesía y ciencia se entrelazan para pensar las redes de cooperación de la vida y la fragilidad de los ecosistemas y 'El invasor', de José A. Pérez Ledo y Alex Orbe, una novela gráfica inspirada en hechos reales sobre jóvenes migrantes, solidaridad y supervivencia en los márgenes.

Obra regional invitada

La obra regional invitada de esta edición será el poemario 'Léxico romano', de la cartagenera Sara Martínez Navarro. El libro fue reconocido en 2024 con el XLI Premio Carmen Conde de Poesía de Mujeres, organizado por Ediciones Torremozas, una editorial independiente que desde 1982 está especializada en la literatura escrita por mujeres y en la recuperación de obras de autoras imprescindibles como la académica cartagenera.

Sara Martínez Navarro (Cartagena, 1981), es filóloga clásica, poeta y traductora. Sus poemas, traducciones y ensayos han aparecido en diferentes revistas y antologías de España, Perú, EEUU, Puerto Rico, Chile y México; y entre sus poemarios destacan América (IV Premio de la Facultad de Poesía José Ángel Valente, ed. Universidad de Almería, 2020), Feliz solo en las ruinas (III Premio de Poesía Esdrújula, ed. Esdrújula, 2021), Vocación (Alastor, 2023), Nueva muchas veces (ed. Esdrújula, 2023).

Para esta sección,el Ayuntamiento de Cartagena ha adquirido 35 ejemplares que se prestarán a los centros educativos que lo soliciten para trabajar la obra en grupos reducidos y culminar con un encuentro con la autora.

Calendario de actividades

La alcaldesa también ha esbozado durante su intervención el calendario del curso con las fechas clave. El 8 de abril habrá un encuentro con los autores y autoras finalistas Hache en Auditorio El Batel y el 9 será con los finalistas Mandarache.

Del 10 al 17 de abril se harán las votaciones del jurado joven. Ya el 7 de mayo se realizará una sesión de escritura improvisada 'Libreta Mandarache' en el Museo ARQVA y al día siguiente se celebrará la Gala de entrega de premios en El Batel.

Durante el curso escolar tendrán lugar los encuentros telemáticos con todos los autores y autoras finalistas, retransmitidos de los centros escolares, que darán lugar a nuevos episodios de 'Hableemos', el pódcast de Radio Mandarache. Estos encuentros -y la dinamización de las actividades presenciales de El Batel- estarán conducidos por Estela Santos y Guillermo Carrasco, jóvenes egresados de la ESAD de Murcia, mención especial CreaMurcia 2024 por 'Break Time' y colaboradores habituales de la compañía Onírica Mecánica de Jesús Nieto.

Formación del profesorado y comunidad Mandarache

Alberto Soler ha explicado que este año se refuerza la formación docente. Entre las propuestas ha destacado un seminario organizado en colaboración con el Centro de Profesores y Recursos CPR-Región de Murcia e impartido por Tomás Saorín, profesor en la Universidad de Murcia.

El seminario, que se enmarca en la campaña internacional 'Cada libro, su público', estará concebido como una comunidad de práctica para elaborar artículos de calidad en Wikipedia sobre escritoras finalistas o ganadoras de ediciones pasadas de los Premios Mandarache y Hache, con el objetivo de reducir la brecha de género y mejorar la bibliodiversidad de contenidos culturales en la red.