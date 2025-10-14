Artes escénicas
‘Cassandra o el elogio del fracaso’, favorita esta noche en los Azahar
Los premios de la asociación regional de promotores de artes escénicas también pueden encumbrar a ‘Cría cuerdos’ y ‘Las nueve y cuarenta y tres’
Casandra o el elogio del fracaso, de Flexión Producciones, será hoy la gran favorita de la octava edición de los Premios Azahar de las Artes Escenicas de la Región de Murcia. El Teatro Romea acogerá, a partir de las 20.00 horas, una gala organizada por MurciaaEscena –la asociación de empresas productoras de la Región– en la que esta opereta bufa de María Herrero tiene todas las papeletas de convertirse en el montaje más completo de cuantos se han estrenado en el último año; o, al menos, trece, las mismas que nominaciones cuenta esta original pieza de inspiración mitológica y coescrita junto a Iñigo Guardamino.
En concreto, Casandra o el elogio del fracaso es finalista en las categorías de Diseño de Vestuario, Iluminación, Escenografía, Espacio Sonoro y Música, las ‘técnicas’. Por otro lado, en el apartado actoral, cuenta con Amaranta Munana nominada a Mejor Intérprete Femenina de Reparto y Cristina Bernal y Luis Maeso con opciones de llevarse los premios correspondientes a los protagonistas. Y, por supuesto, María Herrero opta a Mejor Dramaturgia, Versión o Autoría Murciana y a Mejor Dirección Escénica. Por último, esta obra es favorita en la categoría a Mejor Espectáculo Musical o Lírico –aunque tiene una fuerte competidora– y aspira igualmente al Azahar a Mejor Espectáculo de Teatro.
Por otro ello, Flexión Producciones es firme candidata a Mejor Empresa o Diseño de Producción, pero también lo son Periferia Teatro, por Bobo, y Cía. Deconné, por Cría cuerdos. La primera suma cinco nominaciones –entre ellas una a Mejor Espectáculo Infantil y otra a Mejor Dirección, gracias al papel de María Socorro García y Juan Manuel Quiñonero–, pero la segunda se postula como la principal candidata a dar la sorpresa. Y es que la obra de Rocío Bernal cuenta con nada menos que once citaciones de cara a esta noche, y también está entre las candidatas a Mejor Espectáculo de Teatro, además de a Mejor Dramaturgia, Mejor Dirección (Pepe Galera y Javier Mateo) y, como Cassandra, a las principales categorías actorales, de la mano de Javier Ruano y la propia Rocío Bernal.
Y también merece la pena mencionar las opciones de Las nueve y cuarenta y tres, de Representainment & Iraty, que si bien no está entre las tres compañías finalistas al premio principal de los Azahar, su producción completa la terna de candidatas a Mejor Espectáculo de Teatro y aspira a quitarle también a la favorita el premio a Mejor Espectáculo Musical o lírico. Pero estas no son sus únicas nominaciones, pues en total suma nueve, incluida una doble mención a Mejor Intérprete Masculino de Reparto, de la mano de Alejandro Rodríguez y Alfonso Marsán.
Otras obras con opciones de aparecer en la lista de ganadores son El pequeño mundo de la música, de La Caja de Expresiones; Historia de una muñeca abandonada, de Teatro Silfo; Arrullo, de La Púa Escénica y Nacho Vilar Producciones, que también compite con Yllana y Olympics, y, por último, Las tres hermanas, de Arena Teatro y Danza y ElPrecioDelPeine. De hecho, la adaptación de este icónico obra de Chéjov –a cargo de María Rodríguez– podría ser la ganadora en una de las categorías principales: Mejor Dramaturgia, Versión o Autoría Murciana.
Listado de finalistas
Mejor Empresa o Diseño de Producción
- Flexión Producciones por Cassandra o el elogio del fracaso
- Cía. Deconné por Cría cuerdos
- Periferia Teatro por Bobo
Mejor Espectáculo de Teatro
- Las nueve y cuarenta y tres, de Representainment & Iraty
- Cassandra o el elogio del fracaso, de Flexión Producciones
- Cría cuerdos, de Cía. Deconné
Mejor Espectáculo Musical o Lírico
- Las nueve y cuarenta y tres, de Representainment & Iraty
- Cassandra o el elogio del fracaso, de Flexión Producciones
- El pequeño mundo de la música, de La Caja de Expresiones
Mejor Espectáculo Infantil
- Bobo, de Periferia Teatro
- Arrullo, de La Púa Escénica & Nacho Vilar Producciones
- Historia de una muñeca abandonada, de Teatro Silfo
Mejor Dirección Escénica
- María Herrero Pagan por Cassandra o el elogio del fracaso (Flexión Producciones)
- Pepe Galera y Javier Mateo por Cría cuerdos (Cía. Deconné)
- María Socorro García y Juan Manuel Quiñonero por Bobo (Periferia Teatro)
- Andrés Alemán por Las nueve y cuarenta y tres (Representainment & Iraty)
Mejor Dramaturgia, Versión o Autoría Murciana
- Rocío Bernal por Cría cuerdos (Cía. Deconné)
- María Herrero Pagan, codramaturga de Cassandra o el elogio del fracaso (Flexión producciones)
- María Rodríguez Alonso por Las tres hermanas (Arena Teatro y Danza & Elpreciodelpeine)
Mejor Intérprete Femenina Protagonista
- Ángela España por Antonina en Las nueve y cuarenta y tres (Representainment & Iraty)
- Cristina Bernal por Cassandra en Cassandra o el elogio del fracaso (Flexión Producciones)
- Rocío Bernal por Carmen en Cría cuerdos (Cía. Deconné)
Mejor Intérprete Masculino Protagonista
- Luis Maeso por Cassandra en Cassandra o el elogio del fracaso (Flexión Producciones)
- Javier Ruano por Joaquín Balverde en Cría cuerdos (Cía. Deconné)
- David Terol por Atleta en Olympics (Nacho Vilar Producciones & Yllana)
Mejor Intérprete Femenina de Reparto
- Ana Morcillo Lara por Cucurucho en Bobo (Periferia Teatro)
- Amaranta Munana por Britney en Cassandra o el elogio del fracaso (Flexión Producciones)
- Susi Espín por María Bellido Seiquer en Cría cuerdos (Cía. Deconné)
Mejor Intérprete Masculino de Reparto
- José Ortuño por Olga y Vershinin en Las tres hermanas (Arena Teatro y Danza & ElPrecioDelPeine)
- Alejandro Rodríguez por Paco (Señor Jiménez) en Las nueve y cuarenta y tres (Representainment & Iraty)
- Alfonso Marsán por Jacobo en Las nueve y cuarenta y tres (Representainment & Iraty)
Mejor Música Original
- Pedro Guirao por Bobo (Periferia Teatro)
- Pedro García Simón por Arrullo (La Púa Escénica & Nacho Vilar Producciones)
- María Herrero Pagan por Cassandra o el elogio del fracaso (Flexión Producciones)
Mejor Espacio Sonoro
- Eduardo Gandulfo por Cassandra o el elogio del fracaso (Flexión Producciones)
- Jesús Victoria por Historia de una muñeca abandonada (Teatro Silfo)
- Javier Almela por Cría cuerdos (Cía. Deconné)
Mejor Diseño de Escenografía
- Roberto Lorente y Adrián Quiñones por Las nueve y cuarenta y tres (Representainment & Iraty).
- Pulpas Studio por Cassandra o el elogio del fracaso (Flexión Producciones)
- Jesús Palazón por Cría cuerdos (Cía. Deconné)
Mejor Diseño de Iluminación
- Roberto Lorente por Las nueve y cuarenta y tres (Representainment & Iraty)
- Lola Barroso por Cassandra o el elogio del fracaso (Flexión Producciones)
- Jesús Palazón por Cría cuerdos (Cía. Deconné)
Mejor Diseño de Vestuario
- María Alemán por Las nueve y cuarenta y tres (Representainment & Iraty)
- Matías Zanotti por Cassandra o el elogio del fracaso (Flexión Producciones)
- María Alemán por Cría cuerdos (Cía. Deconné)
- Un muerto y un herido de gravedad tras un atropello durante la inauguración de una pista deportiva en Lorca
- Grandes firmas compran parcelas municipales y tres no logran venderse
- Muere un ciclista de 72 años atropellado por un coche entre Santomera y Cobatillas
- Un gran Obramat se instala en Churra junto a los centros comerciales
- En directo: Sevilla Atlético-FC Cartagena
- Declaran como no apta el agua del grifo en varios municipios del Campo de Cartagena y en varias pedanías de Murcia
- Murcia fue una de las regiones que más apostó por la fotovoltaica y hoy sufre las consecuencias
- Multa para dos mujeres que se enzarzaron en una salvaje pelea por un hombre en Cartagena