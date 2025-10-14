‘Cassandra o el elogio del fracaso’, favorita esta noche en los Azahar

Casandra o el elogio del fracaso, de Flexión Producciones, será hoy la gran favorita de la octava edición de los Premios Azahar de las Artes Escenicas de la Región de Murcia. El Teatro Romea acogerá, a partir de las 20.00 horas, una gala organizada por MurciaaEscena –la asociación de empresas productoras de la Región– en la que esta opereta bufa de María Herrero tiene todas las papeletas de convertirse en el montaje más completo de cuantos se han estrenado en el último año; o, al menos, trece, las mismas que nominaciones cuenta esta original pieza de inspiración mitológica y coescrita junto a Iñigo Guardamino.

En concreto, Casandra o el elogio del fracaso es finalista en las categorías de Diseño de Vestuario, Iluminación, Escenografía, Espacio Sonoro y Música, las ‘técnicas’. Por otro lado, en el apartado actoral, cuenta con Amaranta Munana nominada a Mejor Intérprete Femenina de Reparto y Cristina Bernal y Luis Maeso con opciones de llevarse los premios correspondientes a los protagonistas. Y, por supuesto, María Herrero opta a Mejor Dramaturgia, Versión o Autoría Murciana y a Mejor Dirección Escénica. Por último, esta obra es favorita en la categoría a Mejor Espectáculo Musical o Lírico –aunque tiene una fuerte competidora– y aspira igualmente al Azahar a Mejor Espectáculo de Teatro.

Por otro ello, Flexión Producciones es firme candidata a Mejor Empresa o Diseño de Producción, pero también lo son Periferia Teatro, por Bobo, y Cía. Deconné, por Cría cuerdos. La primera suma cinco nominaciones –entre ellas una a Mejor Espectáculo Infantil y otra a Mejor Dirección, gracias al papel de María Socorro García y Juan Manuel Quiñonero–, pero la segunda se postula como la principal candidata a dar la sorpresa. Y es que la obra de Rocío Bernal cuenta con nada menos que once citaciones de cara a esta noche, y también está entre las candidatas a Mejor Espectáculo de Teatro, además de a Mejor Dramaturgia, Mejor Dirección (Pepe Galera y Javier Mateo) y, como Cassandra, a las principales categorías actorales, de la mano de Javier Ruano y la propia Rocío Bernal.

Y también merece la pena mencionar las opciones de Las nueve y cuarenta y tres, de Representainment & Iraty, que si bien no está entre las tres compañías finalistas al premio principal de los Azahar, su producción completa la terna de candidatas a Mejor Espectáculo de Teatro y aspira a quitarle también a la favorita el premio a Mejor Espectáculo Musical o lírico. Pero estas no son sus únicas nominaciones, pues en total suma nueve, incluida una doble mención a Mejor Intérprete Masculino de Reparto, de la mano de Alejandro Rodríguez y Alfonso Marsán.

Otras obras con opciones de aparecer en la lista de ganadores son El pequeño mundo de la música, de La Caja de Expresiones; Historia de una muñeca abandonada, de Teatro Silfo; Arrullo, de La Púa Escénica y Nacho Vilar Producciones, que también compite con Yllana y Olympics, y, por último, Las tres hermanas, de Arena Teatro y Danza y ElPrecioDelPeine. De hecho, la adaptación de este icónico obra de Chéjov –a cargo de María Rodríguez– podría ser la ganadora en una de las categorías principales: Mejor Dramaturgia, Versión o Autoría Murciana.