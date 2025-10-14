Nuevos escenarios para los ‘Jóvenes Solistas’ de Murcia

El alcalde de Murcia, José Ballesta, visitó este lunes junto con el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, el Centro Cultural de Beniaján, que acaba de ser reformado. Además, se ha aprovechado para modernizar el equipamiento técnico y escénico del centro, incorporando nuevos sistemas de iluminación, sonido y proyección, junto con la instalación de telones motorizados, estructuras de apoyo escénico y mobiliario específico para espectáculos y actos públicos.

De este modo, "el Centro Cultural de Beniaján cuenta ya con la infraestructura necesaria para acoger programaciones culturales, formativas y artísticas de primer nivel, ofreciendo a las asociaciones y agrupaciones locales un escenario moderno, versátil y plenamente operativo, y será inaugurada de manera oficial el próximo 26 de octubre, a las 12.00 horas, con la actuación de la coral Via Musicalis", apuntan desde el Consistorio. "Es simplemente lo que se merece Beniaján, que es una de las peranías de Murcia con una actividad cultural más viva", apuntó el primer edil.

Sin embargo, Ballesta no solo acudió a este espacio para comprobar de primera mano su remodelación, sino también para presentar uno de los programas que contarán con este como uno de sus escenarios. Y es que el alcalde presentó la decimoctava edición del ciclo ‘Jóvenes Solistas’, organizado por la Red de Centros Culturales en colaboración con el Área de Artes Escénicas. Este programa municipal, que tendrá lugar desde este mismo jueves al 17 de noviembre, tiene como objetivo "fomentar el talento de los jóvenes intérpretes murcianos y ofrecerles escenarios como este donde encontrarse con su público", y así lo harán los ocho músicos seleccionados por medio de convocatoria pública.

Ellos son: los saxofonistas Pablo Gamón y Antonio José Fernández, los pianistas Sergio Navarro y Cristina Aracil, el violinista Miguel Ángel Gerrero, el trombonista Ismael Spín, la violonchelista Julia Ros y el clarinetista Álvaro López. Actuarán en los centros culturales de Churra, Santiago y Zaraiche, Sangonera la Verde, Santo Ángel y el Puertas de Castilla, en Murcia, además de en los auditorios de Guadalupe y, por supuesto, Beniaján, y las fehcas de los conciertos son 17, 18, 24, 25 de octubre y 7, 8, 14 y 15 de noviembre. Todos los detalles se pueden consultar en la web www.enclavecultura.com.

Además, este jueves, a partir de las 20.00 horas, habrá un concierto de inauguración en el Teatro Bernal de El Palmar a cargo de los ganadores del concurso ‘Jóvenes Intérpretes’ de Conservatorio de Murcia. Los protagonistas serán: Abigail Bukola Oremosu Eholor (mandolina), Elena Segura Beltrán (piano), Juan Francisco Ros Galindo (percusión), Daniel Acacio Martínez (viola) y Elena Segura Beltrán (piano). Además, el día 21, para la clausura, se ha programado un concierto bautizado como Quix ben e quer’e querrei en la Sala Caballerías (Los Molinos del Río) en el que cuatro músicos recrearán la forma en que sonaba la Murcia de la Edad Media, con motivo del 1.200 aniversario de la ciudad.