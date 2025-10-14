'Tarzán' llega esta semana a la Semana Grande de Cajamurcia

La trigésimo tercera edición de la ‘Semana Grande’ de la Fundación Cajamurcia arrancó este domingo con un concierto muy especial a cargo de la Orquesta Sinfónica de la Región: Memoria sonora de dos cowboys, en el que el cineasta José Luis Garci y el diplomático Inocencio Arias fueron los encargados de elegir y presentar el cinematográfico repertorio que interpretaron los músicos dirigidos por Virginia Martínez. Sin embargo, la programación de este ciclo, efectivamente, no ha hecho más que empezar, pues hasta final de año incluye otros cuatro espectáculos, alguno con varias funciones.

De hecho, este mismo fin de semana llega al Auditorio Víctor Villegas una superproducción musical centrada en el icónico personaje de Tarzán, pero es que, además, el domingo en el Teatro Circo se podrá disfrutar de un show diferente a cargo del Gran Circo Acrobático de China. Los siguientes en entrar en escena serán nada menos que Ricardo Darín y Andrea Pietra, que estarán del 22 al 26 de este mismo mes en el Teatro Romea con Escenas de la vida conyugal y entradas agotadas, mientras que el cierre de esta programación correrá a cargo de la afamada compañía Yllana, que el día 25, de vuelta en el TCM, presentará la hilarante y reflexiva War baby.

Esta semana

En lo que respecta a lo programado para esta semana, Tarzán, el musical ofrecerá este viernes y sábado a los aficionados «una experiencia visual impactante con una escenografía espectacular recreando la selva africana, vestuarios y caracterizaciones detalladas y un elenco de acróbatas, bailarines, cantantes y actores que llenan el escenario de energía y emoción». Así lo apuntan desde la Fundación Cajamurcia, donde destacan el trabajo de Theatre Properties –«la productora española más veterana en musicales de gran formado»– a la hora de adaptar este clásico de la literatura basado en la legendaria historia del Conde de Greystoke.

De Tarzán, el musical, hay tres funciones programadas: una el viernes, a las 19.00 horas, y dos el sábado, a las 17.00 y a las 20.30 horas, mientras que del Gran Circo Acrobático de China habrá dos: también a las 17.00 y a las 20.30 horas, pero del domingo. Se trata de «un deleite para los cinco sentidos» protagonizado por un elenco de más de treinta artistas en el que la mayoría de ellos son medallistas olímpicos o antiguos miembros del famoso Cirque du Soleil. Así, los aficionados podrán ver piruetas, equilibrios y malabarismos del más alto nivel, así como diferentes ejercicios acrobáticos que combinan la práctica deportiva y la concentración mental. Un espectáculo, según sus programadores, «sublime».

También arte

Por otro lado, merece la pena recordar que la ‘Semana Grande’ de la Fundación Cajamurcia incluye siempre en su programación diversas muestras de artes plásticas. En esta ocasión, las dos exposiciones que se pueden visitar en el Centro Cultural Las Claras son Platería de ambos mundos, que permanecerá abierta al público hasta el 23 de noviembre, y Metamorphoseon, proyecto seleccionado dentro de la primera convocatoria de proyectos de creación artística de la entidad y que se inaugura este jueves. La primera incluye más de 125 piezas de extraordinario interés procedentes de colecciones privadas –la mayor parte de ellas expuestas al público por primera vez–; colección que, en su conjunto, ofrece un amplio y completo panorama del arte de la platería, tanto religiosa como doméstica o civil, que abarca más de 500 años: desde el siglo XV a comienzos del XX. En cuanto a Metamorphoseon, se trata de un proyecto del murciano Martínez Cánovas, «una cautivadora exploración del límite entre humanos y animales a través de una serie de sinuosos dibujos en papel», según la organización.