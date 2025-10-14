La gira mundial de Aitana pasará por Murcia el próximo año: fechas y entradas

La cantante catalana Aitana, una de las figuras más destacadas del pop nacional, ha anunciado su primera gira mundial, titulada Cuarto Azul World Tour. La gira servirá para presentar su cuarto álbum de estudio, Cuarto azul, publicado en mayo del pasado año, y marcará un nuevo paso en la internacionalización de su carrera.

El tour comenzará el 14 de marzo de 2026 en Buenos Aires y finalizará el 6 de noviembre del mismo año en Ciudad de México, con un total de 24 conciertos en 12 países de Europa, América Latina y Estados Unidos.

Entre las primeras fechas confirmadas se encuentran paradas en las principales ciudades de nuestro país, entre ellas Murcia, además de ciudades como Ciudad de México, Bogotá, Buenos Aires y Santiago de Chile. Se espera que en los próximos meses se amplíe la lista de destinos.

Aitana ha anunciado este martes en su página web algunas fechas de su gira mundial para 2026, concretamente las de sus actuaciones en España y Latinoamérica, aunque aún no ha mencionado las presentaciones que realizará en el resto de Europa y en Estado Unidos.

Fechas en España y Latinoamérica

El primera presentación será el 14 de marzo en la capital argentina, en el marco del Festival Lollapalooza, y el 22 del mismo mes actuará en Bogotá, dentro del Festival Estéreo Picnic.

Ya en mayo se trasladará a España para presentarse el 9 en Roquetas del Mar (Almería), el 15 en Murcia, el 22 en Valencia y el 29 en Albacete.

En junio se presentará el 5 en Sevilla, el 12 y el13 en Palma de Mllorca, el 19 en Fuengirola (Málaga) y el 26 en Avilés.

En Julio la gira le llevará el 4 a Las Palmas de Gran Canaria, el 10 Zaragoza, el 12 a Cádiz, el 18 Úbeda (Jaén) y el 22 estará en A Coruña.

En Septiembre se presentará el 4 en Barcelona, el 11 en Madrid y el 18 en Bilbao.

En Octubre regresará a Latinoamérica para esta nuevamente en Argentina el 21, y a continuación viajará a México para presentarse el 28 en Monterrey, el 30 en Guadalajara, el 31 en Querétaro.

En Noviembre seguirá en México con dos actuaciones, el 4 en Puebla, y el 6 en Ciudad de México.

La cantante catalana tenía previsto llevar también su gira mundial a Los Ángeles, Miami y Nueva York, en Estados Unidos; y en Europa, a Londres, Milán y París, sin que haya concretado las fechas para esos lugares.

Aitana anunció la gira durante el cierre de su anterior tour, Metamorfosis Season, con tres conciertos multitudinarios —dos en Madrid y uno en Barcelona— que reunieron a más de 160.000 espectadores. En esas actuaciones, Aitana adelantó que su nueva etapa musical estará marcada por "un sonido más maduro, con influencias del electropop y la electrónica". Aitana se consolida así como una de las artistas españolas con mayor proyección internacional, tras haber llenado estadios en España y logrado múltiples discos de platino con temas como Los Ángeles, Formentera o Miamor.

Entradas

Aitana también ha anunciado cuándo saldrán las entradas a la venta. La preventa para los clientes de Santander empezará el 20 de octubre a las 10:00 horas para todos aquellos y aquellas que tengan la tarjeta Aitana. A las 12:00 horas de ese mismo día para el resto de clientes Santander. Esta preventa se extenderá hasta el 22 de octubre. Posteriormente, aunque sin fecha concretada, saldrán a la venta el resto de entradas sin esta condición.