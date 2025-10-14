La Sinfónica se encontrará con la música de raíz de la mano del FolkFest

El salto de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia (ÖSRM) a la música de raíz de la mano del reputado músico alhameño Juan José Robles es uno de los grandes atractivos de la sexta edición del FolkFest, presentada este lunes. El festival de música folk y popular de la Región, que tendrá lugar del 17 de enero al 1 de febrero, está organizado por la productora Surefolk e impulsado por la Consejería de Cultura, y las entradas para los diferentes espectáculos programados ya se han puesto a la venta en la web oficial.

La principal novedad de esta edición es que, a los ayuntamientos de Murcia y Caravaca de la Cruz, que el año pasado se unieron al Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA) para ampliar la programación del festival, este año se une el de Cieza, que acogerá la jornada inaugural del FolkFest, protagonizada por la compañía madrileña de danza Irish Treble, especializada en los bailes tradicionales irlandeses. Ofrecerán ese 17 de enero una actuación en el Teatro Capitol de la localidad que, en esta ocasión, contará con entrada gratuita hasta completar aforo.

«Ampliamos los escenarios del FolkFest para contribuir a dar más espacio a la música folk en la programación cultural de la Región de Murcia», apuntó al respecto director general del Instituto de las Industrias culturales y las Artes, Manuel Cebrián, uno de los encargados de tomar la palabra durante la rueda de prensa, celebrada, como es habitual, en el Auditorio Víctor Villegas de la capital del Segura. «Este festival –añadió en referencia a Irish Treble– tiene entre sus objetivos promover la participación de los grupos murcianos, pero también propiciar su interrelación con bandas y artistas nacionales para poner sus propuestas en valor y que sigan creciendo».

La programación

El siguiente evento del festival será el 23 de enero, en el marco de la Fiesta de las Cuadrillas de Barranda, con la actuación de Manu Sequera. El reconocido músico pacense presentará su disco Mestranzo (2025) en el Centro Cultural Pepe Salcedo de la pedanía caravaqueña de Barranda. Será un concierto en el que se recuperarán músicas olvidadas de Extremadura y también de la Región de Murcia y cuya entrada, nuevamente, será libre.

Tras su paso por Cieza y Barranda, el FolkFest llegará a Murcia el día 28 con el concierto del grupo local Albardín, que tendrá como escenario el Aula Cultural de la Fundación Cajamurcia. Y, al día siguiente, en el Teatro Romea actuarán los también murcianos Verde Columbares, con su visión moderna de la tradición de la huerta, y, como cabeza de cartel, la manchega Karmento, una de las artistas más destacadas de la escena neofolk actual.

Así pues, no será hasta el viernes 30 de enero cuando el FolkFest retorne a su sede originaria, el Auditorio Víctor Villegas, pero lo hará con el ya citado concierto de Juan José Robles con la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia. Robles, que actualmente se encuentra preparando el décimo aniversario de la edición del primero de sus cuatro álbumes, Tiempo de espera (2016), revisitará su discografía completa en clave sinfónica con la ÖSRM. El concierto será a las 20.30 horas.

El otro gran concierto del festival que acogerá el Víctor Villegas es uno que tendrá a la mujer como protagonista. A las 19.00 horas del sábado 31 de enero comenzará sobre sus tablas una triple actuación de Carola Ortiz, de Cataluña; la banda Mujeres con Raíz, de Murcia, y Acetre, de Extremadura. Tanto esta sesión como la del viernes tienen un precio de 20 euros cada uno, pero se puede adquirir un abono para ambos por 28 euros en el web www.auditoriomurcia.org.

Y el cierre del festival tendrá lugar el domingo 1 de febrero en el Centro Párraga y el entorno del Cuartel de Artillería. Este estará protagonizado por el grupo de dulzainas y percusión La Chirimía, de Murcia, los también locales Perkilusionist y una sesión especial del pinchadiscos M. Lacroix.