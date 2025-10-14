‘Entre Cuerdas y Metales’ abrirá inscripciones el 3 de noviembre

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cartagena aprobaba el pasado viernes la convocatoria de la vigésimo octava edición del concurso de música clásica para jóvenes intérpretes ‘Entre Cuerdas y Metales’, organizado por el departamento de Juventud junto con el Conservatorio de Música de la ciudad portuaria.

La nueva edición estará dedicada al compositor Manuel de Falla, coincidiendo en 2026 con el 150 aniversario de su nacimiento y el 80 aniversario de su fallecimiento. El programa conmemorativo incluirá conciertos y actividades especiales vinculadas a su obra, además de las audiciones del concurso.

El concurso se estructura en ocho modalidades: Piano, Cuerda, Viento Madera, Viento Metal, Percusión, Cuerda Pulsada, Voz y Música de Cámara. Podrán participar alumnos de entre 12 y 35 años que cursen enseñanzas profesionales de música en conservatorios o centros de la Región de Murcia, mientras que en la modalidad de Voz no se establece límite de edad.

Las inscripciones se abrirán del 3 de noviembre al 4 de diciembre de 2025 y las pruebas se celebrarán entre febrero y abril del año que viene. Las audiciones de la primera fase tendrán lugar en el Conservatorio de Cartagena, y la final se desarrollará en la Fundación Mediterráneo, culminando con la gala de clausura en el Auditorio El Batel el 9 de mayo.