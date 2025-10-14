Música
El congreso nacional de salas de conciertos, de nuevo en Murcia
El Cuartel de Artillería acogerá la próxima semana una amplia programación de mesas y ponencias que incluye también música en directo
L. O.
La Asociación Estatal de Salas de Conciertos (Acces), presidida por Isaac Vivero, celebrará la vigésima edición de su congreso anual en Murcia. Será la próxima semana, de lunes a miércoles, en el Cuartel de Artillería, y a la cita acudirán representantes de las diez asociaciones territoriales (Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Euskadi, Galicia y Región de Murcia) y los responsables de más de medio centenar de espacios, entre ellos algunos de los principales del país, así como del extranjero, con invitados procedentes de Italia, Francia, Reino Unido, Portugal, Argentina y Paraguay. Además, también asistirán managers, promotores, entidades vinculadas como la SGAE y AIE y, por supuesto, artistas.
El objetivo es reflexionar sobre los principales retos y oportunidades que afronta el sector a nivel local, regional, nacional y global. Para ello, se ha organizado una nutrida programación de ponencias con enfoques prácticos –en torno a las nuevas tecnologías, la normativa, los incentivos fiscales, el desarrollo de talento emergente y las políticas públicas que afectan al ecosistema musical– y, además, una cuidada programación musical en directo, que incluirá conciertos en algunas de las principales salas de Murcia, «reafirmando la importancia de estos espacios como lugares imprescindibles para el desarrollo artístico y la dinamización cultural». Así, el lunes actuarán en la Sala Revolver Calequi y Las Panteras; el martes, los murcianos Rata en la Sala REM, y, para el miércoles, un cierre internacional en Garaje Beat Club de la mano de los legendarios Bad Manners, con los cartageneros Karmakadabra como teloneros.
La programación completa se puede consultar en la web de Acces.
