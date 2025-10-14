Cine
Arranca el rodaje de Fuga, ópera prima del director lorquino Juan Bermúdez
El largometraje está protagonizado por Fede Alonso y Aria Bedmar y cuenta en el reparto con Cristina Alcázar
Ya está en marcha el rodaje de Fuga, el primer largometraje del director lorquino Juan Bermúdez, un intenso thriller psicológico que combina drama, intriga y ciencia ficción. La película narra la historia de Andrés, un tipo que despierta secuestrado dentro de una caja e intenta por todos los medios salir de ahí.
El largometraje está protagonizado por Fede Alonso y Aria Bedmar (Hermana Muerte, La Huella del Mal, Silencio) y cuenta en el reparto con Cristina Alcázar (Cuéntame, Amar es para siempre).
Uno de los mayores retos de la producción recae precisamente en su personaje principal, interpretado por Fede Alonso, ya que su papel ha exigido una transformación física radical con la pérdida de 30 kilos antes del inicio del rodaje.
Escrita por Alejandro Gómez y Juan Bermúdez, y con el propio Fede Alonso como productor ejecutivo, Fuga es una producción de A Poco A Poco Producciones y Miram Producciones, concebida como una propuesta inmersiva y claustrofóbica en la que más del 90% de la acción se desarrolla en un único espacio. El estreno de Fuga está previsto para 2026.
- Un gran Obramat se instala en Churra junto a los centros comerciales
- Multa para dos mujeres que se enzarzaron en una salvaje pelea por un hombre en Cartagena
- Declaran como no apta el agua del grifo en varios municipios del Campo de Cartagena y en varias pedanías de Murcia
- Por qué hay una 'absurda' isla en el centro de la Región de Murcia donde 'no llueve' mientras alrededor diluvia
- Apalea a un hombre y lo deja tirado en una calle de Caravaca: la víctima necesita cuatro operaciones para sobrevivir
- Grandes firmas compran parcelas municipales y tres no logran venderse
- Muere un ciclista de 72 años atropellado por un coche entre Santomera y Cobatillas
- El mercado 'vintage' con ropa de grandes marcas a 9 euros llega a Murcia