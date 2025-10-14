Arranca el rodaje de Fuga, ópera prima del director lorquino Juan Bermúdez

Ya está en marcha el rodaje de Fuga, el primer largometraje del director lorquino Juan Bermúdez, un intenso thriller psicológico que combina drama, intriga y ciencia ficción. La película narra la historia de Andrés, un tipo que despierta secuestrado dentro de una caja e intenta por todos los medios salir de ahí.

El largometraje está protagonizado por Fede Alonso y Aria Bedmar (Hermana Muerte, La Huella del Mal, Silencio) y cuenta en el reparto con Cristina Alcázar (Cuéntame, Amar es para siempre).

Uno de los mayores retos de la producción recae precisamente en su personaje principal, interpretado por Fede Alonso, ya que su papel ha exigido una transformación física radical con la pérdida de 30 kilos antes del inicio del rodaje.

Escrita por Alejandro Gómez y Juan Bermúdez, y con el propio Fede Alonso como productor ejecutivo, Fuga es una producción de A Poco A Poco Producciones y Miram Producciones, concebida como una propuesta inmersiva y claustrofóbica en la que más del 90% de la acción se desarrolla en un único espacio. El estreno de Fuga está previsto para 2026.