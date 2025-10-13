Murcia acogerá por primera vez el festival elrow XXL

El próximo sábado 29 de noviembre, el recinto Espacio Norte de Murcia acogerá por primera vez elrow XXL, un macrofestival de música electrónica que llegará a la Región de la mano de Monkey Pro. El evento reunirá a más de 20.000 personas en una jornada que se prolongará durante más de diez horas y contará con dos escenarios temáticos.

Entre los primeros artistas confirmados figuran nombres destacados del panorama techno como Fatima Hajji, Paco Osuna y Reinier Zonneveld, que ofrecerá su espectáculo en formato live. Con ellos, elrow XXL pretende consolidar su propuesta de gran formato en la ciudad y atraer público de dentro y fuera de la Región.

La organización anuncia una producción escenográfica de gran escala, que transformará el recinto en un entorno inmersivo característico del sello elrow. El escenario principal, denominado Psychrowdelic Trip, estará ambientado en la estética psicodélica de los años sesenta y combinará elementos visuales, luces y decoraciones inspiradas en la contracultura de esa época.

"Llegar a una nueva ciudad siempre es un reto, pero hacerlo con elrow XXL nos permite desplegar todo nuestro universo", explican Juan y Cruz Arnau, fundadores del proyecto. "Queremos que Murcia sienta lo que significa una auténtica experiencia elrow: música sin pausa, producción desbordante y diversión colectiva de principio a fin".