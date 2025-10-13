Juan Luis Bedinis presenta su poemario en Murcia

Este lunes, a partir de las 21:00 horas, el Café El Sur de Murcia será escenario del recital del poeta valenciano Juan Luis Bedins, quien presentará su más reciente poemario, Incierto Perfume, publicado en 2024 por la editorial Olé Libros. El acto forma parte del ciclo de los Lunes Literarios, una programación estable destinada a acercar la poesía a los públicos locales.

Incierto Perfume pertenece a la colección Nigredo de poesía de Olé Libros. Según la editorial, la obra invita al lector a una reflexión profunda sobre el amor, el tiempo y la memoria, a través de versos elaborados con ritmo pausado y carga estética evocadora.

Juan Luis Bedins (Valencia, 1958) es escritor y poeta. Entra a formar parte del panorama literario valenciano en 1984. Fue socio fundador de la Asociación Literaria El Sueño del Búho en el año 2003 y, desde enero de 2012, preside la Asociación Valenciana de Escritores y Críticos Literarios (CLAVE).

Ha ganado varios premios literarios, entre ellos el Premio de Poesía Villa de Mancha Real (Jaén) en 1986, por el poemario Aproximación a un diálogo de espejos. Ha colaborado en revistas literarias y ha participado en congresos de escritores.

Tiene seis libros de poesía publicados: Sinopsis del olvido (1991), Liturgia a siete voces (1994), Desde aquel balcón remoto (1997), Escucho otra cadencia en mi memoria (2005), Tánger (2013), Migración del alma (2018) y con Olé Libros su último poemario Incierto Perfume en 2024, en la colección Nigredo de poesía.