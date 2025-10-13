La Feria del Libro de Murcia cierra sus persianas hasta el año que viene

La Feria del Libro de Murcia 2025 cerró su octava edición con un balance positivo, a pesar de que la lluvia obligó a cancelar una de las jornadas previstas. "Es la primera vez en ocho años que una alerta meteorológica nos hace cerrar uno de los días", recordó el director del evento, Jesús Boluda del Toro, quien destacó que, pese a ese contratiempo, "la Feria Bonica ha sido un éxito".

Durante los días de celebración, el Paseo Alfonso X El Sabio volvió a llenarse de público que recorrió las 78 casetas instaladas en el centro de la ciudad. La programación incluyó encuentros con autores, firmas de ejemplares —que formaron las habituales colas de lectores—, actividades infantiles y presentaciones literarias que contribuyeron a mantener el ambiente cultural de la cita.

La feria ha vuelto a contar con la participación de librerías, editoriales y entidades culturales de toda la Región, que coinciden en señalar el crecimiento sostenido del evento en los últimos años. Para muchas de ellas, la cita murciana se ha convertido en una oportunidad no solo para vender libros, sino también para establecer vínculos con nuevos lectores y dar visibilidad a proyectos locales.

Además del público general, las actividades destinadas a los centros educativos y al público infantil han tenido una destacada acogida. Talleres de animación a la lectura, cuentacuentos y encuentros con escritores han llenado las mañanas, reforzando el papel de la feria como espacio de fomento lector entre los más jóvenes.

Boluda del Toro subrayó que "la Feria Bonica atrae a la ciudad y la recibe con los brazos abiertos", y avanzó que la organización ya trabaja en la edición de 2026 con el objetivo de seguir fomentando la lectura, tanto entre los murcianos como entre los visitantes que se desplazan a la capital para disfrutar del evento. "Queremos seguir creciendo sin perder el espíritu cercano y participativo que caracteriza a esta feria", añadió.