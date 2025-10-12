Garci y Arias recorren las grandes bandas sonoras del cine en el Villegas

El Auditorio Víctor Villegas acogerá este domingo, 12 de octubre, el espectáculo Música de cine: Memoria sonora de dos cowboys, una propuesta que une la pasión por el séptimo arte con la emoción de la música en directo.

La propuesta forma parte de la Semana Grande de la Fundación Cajamurcia y contará con la participación del director de cine José Luis Garci y del diplomático y escritor Inocencio Arias, acompañados por la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia bajo la batuta del maestro Pablo Mielgo.

La velada se plantea como una experiencia híbrida entre lo cinéfilo y lo musical, en la que los recuerdos personales se entrelazan con los acordes inmortales del cine clásico. A través de sus intervenciones, Garci y Arias —amigos desde hace décadas y compañeros de pasiones cinematográficas— irán desgranando anécdotas, comentarios y emociones ligadas a aquellas melodías que marcaron su vida y su carrera.

El espíritu del concierto se plantea como una conversación con la memoria, un diálogo con la música que sigue resonando cuando se apagan las luces del cine.

El programa incluye una selección de bandas sonoras universales, desde los acordes románticos de Lo que el viento se llevó y Casablanca hasta la épica de Lawrence de Arabia o la melancolía de Cinema Paradiso. También figuran títulos emblemáticos como La Misión, Memorias de África, Horizontes de grandeza, La vida es bella, Desayuno con diamantes, El mago de Oz, Anillos de oro y la Suite Garci, compuesta especialmente como homenaje al propio cineasta madrileño.

Además de la música, el público podrá disfrutar del relato personal y la complicidad entre ambos protagonistas, que compartirán su forma de entender el cine como una experiencia vital y sensorial. Garci, primer director español en ganar un Oscar por Volver a empezar (1982), y Arias, una de las voces más carismáticas de la diplomacia y la divulgación cultural, proponen un viaje a través del tiempo y la memoria sonora de toda una generación.