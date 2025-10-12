Fuera de su zona de confort

María Ángeles Conesa Artés, de nombre artístico Geles Artés, es una conocida pintora cartagenera que estos días expone en la galería Gigarpe de la ciudad portuaria. Tiene actualmente otros proyectos, fundamentalmente con Cartagena Ciudad Creativa, un colectivo artístico al que pertenece, formado por un interesante grupo de inquietas mujeres que últimamente no para: «Tenemos un montón de proyectos en marcha, preparamos una muestra para el V Congreso Etnográfico del Campo de Cartagena, en la Universidad Politécnica de Cartagena, y otro para la inauguración de la nueva Galería Travis, que se va a abrir en la plaza de la Merced por un galerista americano. Toda esta actividad me ilusiona mucho», bueno, y el hecho de tu próximo viaje, le digo, que este domingo en que sale este artículo estarás de viaje a la villa medieval de Carcasone, en Francia: «Sí, viajar es una de las cosas que más me gusta y con las que más aprendo y esta ciudad hace mucho tiempo que tengo muchas ganas de conocerla, junto a toda esa comarca, con su influencia de los cátaros, un mundo que a mí siempre me ha interesado mucho, con todo eso de la espiritualidad, lo esotérico y el desafío a lo establecido».

Hablamos de sus raíces artísticas: «No sé de dónde me viene mi afán infantil de dibujar y pintar. Mi madre era ama de casa y mi padre jefe de taller en la fábrica de Explosivos Rio Tinto. Últimamente estoy investigando a mi bisabuelo sevillano, Luis García, que montó un estudio de arte y practicaba sobre todo el retrato, con muchos encargos». Lo cierto es que Geles estudió en varios talleres con significados maestros: «Aprendí de Ramón Alonso Luzzy, de Enrique Gabriel Navarro, de Pepe Betanzos y hasta de Marcos Amorós». No me extraña, le digo, pues he observado cierto homenaje a Amorós en esta exposición de Gigarpe, en estos coloristas e intensos cuadros: «Efectivamente, esta exposición se llama Pompas de Jabón, un elemento que también él pintaba; con ellas quiero reflejar la fugacidad de los momentos que vivimos, la fugacidad de la vida y de la belleza y de los viajes y paisajes que aquí he reflejado», añade.

Pintar, para Geles Artés, es, sobre todo, una manera de vivir la vida, de procesarla para archivarla y que no se borre ni se pierda. «He pintado desde siempre, pero mi vida laboral la he empleado en trabajar en una agencia de publicidad, un mundo fascinante que me ha permitido contactar con mucha gente, con muchos creativos, con otras empresas y con otras ciudades. Todo esto me ha ayudado en mi carrera artística; he podido exponer en salas y ferias de muchos lugares y he tenido clientes de entre toda la gente que iba conociendo por mi trabajo. A veces echo de menos aquellas galerías que sabían hacer su trabajo, que se interesaban por tu obra y te representaban y te vendían con ganas, porque iban a porcentaje. Hoy día hay cada vez más gente que te quiere cobrar por metros de pared, cuyo interés es cobrarte por llevarte a una feria, ya lo de venderte les interesa menos».

En la conversación salen muchos capítulos de su trayectoria y de una formación permanente de una artista que sigue cada vez con más ganas de aprender. Ha realizado cursos de acuarela en Elche, un curso de catalogación, análisis y estudio de obras de arte en el Instituto Superior de Arte de Madrid, un taller de libro de artista en el Aula de Artes Plásticas de la Universidad de Murcia, impartido por Carmen Casanova, etc. Muy prolífica, ha ilustrado y maquetado libros, realizado portadas, diseñado carteles de eventos culturales y festivos. En cuanto a sus muchas exposiciones, quiero subrayar algunas fuera de nuestras fronteras: en la Unad de Colombia, en Buenos Aires, en Boyacá (Colombia), en Florida (USA), y un largo etcétera. Esta exposición actual supone su vuelta a Cartagena después de tres años en que expuso VIDA en el Centro Ramón Alonso Luzzy y ELLAS en Innovación Óptica.

«Yo pinto porque me gusta, lo necesito, y también porque es una manera de comunicarme, de transmitirme a los demás. Me gusta esa tarea interminable de intentar atrapar la luz y el color cambiante. Un paisaje nunca es el mismo; es como el agua de un río, varía por momentos, según la hora del día, según la estación del año, pero sobre todo según la mirada de quien lo ve. Eso nunca podrá reflejarlo ninguna inteligencia artificial. Me interesa la acción del ser humano sobre el paisaje; a veces podemos contribuir a su belleza, pero muchas veces contribuimos a su destrucción. El equilibrio siempre está en peligro. Nuestro mundo es tan frágil… Quizás no hay nada más necesario que hacer un canto a la conservación de la naturaleza, de la vida». Y me habla de esta explosión de color de su última exposición: «No es que sean colores llamativos, hay mucho de onírico y también una vuelta a la mirada infantil. Los niños usan una paleta de colores puros, llamativos, contrastados… Yo creo que en cierta medida estoy volviendo a mi infancia en muchas cosas; en mis obras veo el mundo siempre con ojos nuevos, con esa sorpresa que no hemos de perder. Sé que estoy en el último tercio de mi vida, pero lejos de sumirme en la melancolía, creo que ello me da más ganas de vivirla a tope, de saborear cada trago, de pintar como si fuera la primera vez o tal vez la última oportunidad. Realmente he de confesar que tengo muchas ganas de vivir y en mi obra se ve».

Lo que le marcó: «Yo, adolescente, estaba en Barcelona y en la plaza de Cataluña, con ocasión de algún acontecimiento que no recuerdo; estaba Salvador Dalí haciendo una performance pictórica, lanzando pintura sobre un lienzo. Me sorprendió que con aquella acción gestual, al final resultase una obra bella. Nunca lo he olvidado y siempre lo recuerdo como un ejemplo para no caer en la pintura encorsetada, en el preciosismo pero carente de vida. Yo he pintado paisajes con una parte muy suelta, he hecho abstracción y figura. Realmente soy un culo inquieto y lo que no me gusta nada es copiarme a mí misma; siempre quiero salirme de mi zona de confort…».

¿Proyectos? «Creo que necesito un tiempo para pensar y ordenar ideas». No sé si lo conseguirá porque no para.