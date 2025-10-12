Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Fea Burguesía presenta ‘Allá abajo, en el confín’ en La Merced

El historiador Alejandro J. García publica una obra que combina el viaje, la memoria y la reflexión sobre los límites del mundo

El autor Alejandro J. García. | L. O.

J.M. Lax Asís

La editorial La Fea Burguesía presenta el lunes 13 de octubre, a las 19:00 horas, el nuevo libro de Alejandro J. García, titulado Allá abajo, en el confín. El acto tendrá lugar en el Hemiciclo de Letras del Campus de La Merced (Universidad de Murcia) y contará con la participación de Andrés Pedreño (Universidad de Murcia), Héctor Romero (Uned), María del Mar (filósofa y librera) y el propio autor.

La obra invita a emprender un viaje físico y simbólico de más de 6.000 kilómetros, desde Santiago de Chile hasta el Cabo de Hornos, siguiendo la senda hacia el mítico «fin del mundo». A lo largo del trayecto, el autor describe paisajes de una belleza cambiante y sobrecogedora, desde los fértiles valles chilenos bañados por el Bío Bío hasta los confines australes donde el viento, la lluvia y el hielo dominan el horizonte.

En este relato, la naturaleza se convierte en protagonista y espejo interior, mientras el viajero reflexiona sobre la fragilidad humana y el impulso de explorar más allá de los límites conocidos.

Alejandro J. García es profesor de Historia en la Universidad de Murcia y cuenta con una extensa trayectoria académica y literaria. Ha trabajado en proyectos de investigación en Argentina, México, Colombia y África, y ha publicado títulos como Civilización y salvajismo, Hijos de la violencia o Crímenes de Estado y su gestión.

