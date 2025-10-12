La Fea Burguesía presenta ‘Allá abajo, en el confín’ en La Merced

La editorial La Fea Burguesía presenta el lunes 13 de octubre, a las 19:00 horas, el nuevo libro de Alejandro J. García, titulado Allá abajo, en el confín. El acto tendrá lugar en el Hemiciclo de Letras del Campus de La Merced (Universidad de Murcia) y contará con la participación de Andrés Pedreño (Universidad de Murcia), Héctor Romero (Uned), María del Mar (filósofa y librera) y el propio autor.

La obra invita a emprender un viaje físico y simbólico de más de 6.000 kilómetros, desde Santiago de Chile hasta el Cabo de Hornos, siguiendo la senda hacia el mítico «fin del mundo». A lo largo del trayecto, el autor describe paisajes de una belleza cambiante y sobrecogedora, desde los fértiles valles chilenos bañados por el Bío Bío hasta los confines australes donde el viento, la lluvia y el hielo dominan el horizonte.

En este relato, la naturaleza se convierte en protagonista y espejo interior, mientras el viajero reflexiona sobre la fragilidad humana y el impulso de explorar más allá de los límites conocidos.

Alejandro J. García es profesor de Historia en la Universidad de Murcia y cuenta con una extensa trayectoria académica y literaria. Ha trabajado en proyectos de investigación en Argentina, México, Colombia y África, y ha publicado títulos como Civilización y salvajismo, Hijos de la violencia o Crímenes de Estado y su gestión.